Özhaseki: "Karşıma Çıkan Rakiplerin Şu Ana Kadar Bir Projelerini Görmedim"
9 dakika önce
- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
- AK Parti Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. -1-
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:11 Kaynak: AA
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