Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "Katiller Sürüsünü Eştikleri Çukurlara Doldurduk ve Üstünü Kapattık"

Özhaseki: "Katiller Sürüsünü Eştikleri Çukurlara Doldurduk ve Üstünü Kapattık"

1 saat önce

- Mehmet Özhaseki'nin AKP Keçiören İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etmesi Mehmet Özhaseki'nin konuşması Mehmet Özhaseki'nin MHP Keçiören İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etmesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti...

- Mehmet Özhaseki'nin AKP Keçiören İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etmesi
Mehmet Özhaseki'nin konuşması
Mehmet Özhaseki'nin MHP Keçiören İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etmesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, MHP Keçiören İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 07:48 Kaynak: AA

Ankara, MHP, Keçiören, Ak Parti, Güncel
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