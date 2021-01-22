Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika

Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı ziyaret etti

22.01.2021 19:29
Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da katılımıyla Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ile hayırseverler Osman Ulubaş, Mehmet Altun ve Hamdi Kahraman'ın da katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Burada açıklamalarda bulunan Özhaseki, hayırlı işler için hep bir arada olduklarını ifade etti.

Önce Kıranardı'ndaki yurt ile ilgili ufak tefek eksiklikleri tamamlamak üzere bir araya geldiklerini belirten Özhaseki, "Şimdi değerli büyükşehir belediye başkanımızın makamında merkezde yapılacak olan bazı okullar ile birlikte eski okullarımızın yenilenmesi konusunda değerlendirmelerimiz olacak. Daha önce ilan ettiğimiz Kayseri'nin en güzel hayırseverlerinden olan Mehmet Altun ağabeyin 20 okul yaptırması ile ilgili yerleri tespit ettik. Onları kendisine gösterip netleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Üst üste güzel, hayırlı haberleri takip ettiklerini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Allah Kayserili hemşehrilerimizin hepsinden razı olsun. Az kazanan az veriyor, çok kazanan çok veriyor. Bir taraftan devlet elinden gelen yatırımları yapıyor ki Kayseri için devam eden birçok yatırım var. Önümüzdeki günlerde de inşallah güzel, müjdeli haberler de gelecektir. Bir taraftan da Kayserili hemşehrilerimiz şehirlerine sahip çıkıyor. Doğdukları, büyüdükleri, para kazandıkları bu topraklarda kazandıklarını toplumla bölüşmeye devam ediyorlar. Bunun da güzelliklerini yaşıyoruz. Belediye başkanlarımızla hep birlikte buradayız. İnşallah sonucu da hayırlı olur."

Özhaseki ile hayırseverler ve başkanları belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Büyükkılıç ise Kayseri için bu tür toplantıların devam edeceğini ifade ederek, hayırlı olmasını diledi.

Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika


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