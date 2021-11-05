Özhaseki kentsel dönüşüm konutlarının anahtar teslim töreninde konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediyelere ilişkin, "Ne yazık ki iş yapmasını bilmeyen ve iş yapmaya da niyeti olmayan, aradan neredeyse 3 yıl geçtiği halde büyükşehirlerimizde taş üstüne taş koymayan bir anlayış ile karşı karşıyayız. Ama haklarını yemeyelim, arada bir, iki tane heykel yapıyorlar." dedi.

Özhaseki, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında tamamlanan konutların anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'de bir eksen kayması olduğunu söyledi.

Eskiden partinin başında bulunan Deniz Baykal'ın, kendilerini eleştirirken bile Cumhuriyet'in temel değerleri ve laiklik üzerinden eleştirilerde bulunduğunu aktaran Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerine FETÖ operasyonu ile bir adamı getirdiler. Onunla başlayan bir eksen kayması ile birlikte iki tane temel stratejileri var. Birincisi, 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti gitsin, Cumhur İttifakı çöksün, ne olursa olsun.' Ne yapacaksınız kardeşim, sizin yapacağınız bir iş var mı? Bu ülkeye vereceğiniz bir şey var mı? Sosyal olaylarda, ekonomik meselelerde, eğitim konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu 5 tane benzemez bir araya gelip de ne yapacaksınız siz? Hiçbirine cevap yok. Bir tarafına İYİ Parti'yi alıyor, bir tarafına da söylemeye utandıkları, ara ara efelendikleri bir HDP'yi alıyorlar, aynı torbaya oy attırıyorlar. Bu da kolay bir maharet değil. Evlatlarımızın katili ile ittifak kuruyorlar. Böyle bir rezillik ile karşı karşıyayız.

İkinci stratejileri de yalan üzerine dayalı bir algı operasyonu. Algı dediğiniz nesne doğru yapılırsa eyvallah, iyi bir iş yaparsınız ama olmayanı olmuş gibi, var olmayanı varmış gibi, yapılmayanı yapılmış gibi, her şey yalan üzerine dayalı bir dünya başladı. Nasıl bir seçmen kitlesi ki dönüp genel başkanlarına demiyorlar ki, 'Kardeşim yüzlerce yalan söyledin, birisini ispatla bari, ne olur bir tanesi doğru çıksın. Her hafta tazminat ödeniyor, günah değil mi, niye yalan söylüyorsun?' demiyorlar."

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yıllık borçlanma rakamlarına da değinen Özhaseki, Büyükşehir Belediye Meclisinde 25 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başlayan kendi misyonlarına sahip kişilerin borçlandırmasının ortalama yılda 1 milyar lira civarında olduğunu anlattı.

Özhaseki, şimdi bu rakamların çok arttığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Şimdi 2,5 yılda 20 milyar lira borçlanma aldılar. Bir de utanmadan diyorlar ki, 'AKP önümüzü kesiyor.' Ne yapıyor da kesiyor? Efendim 'Meclise getirdiğimiz kararlar falan' diyorlar. Tevfik Bey'den İstedim. Şu ana kadar İstanbul Büyükşehir Meclisine kaç tane teklif getirdiler CHP'liler, 3 bin 37 tane. Kaçını reddettiniz AK Parti olarak, 73 tanesini. Yani yüzde 98'ine arkadaşlarımız 'evet' demişler. Yüzde 2'si de bunların 'Burada bir yeşil alan var, birine peşkeş çekmek istiyorlar', bunları reddediyor arkadaşlar. Elbette onları reddedeceğiz. Onların kötülüklerine mani olacağız. Ne yazık ki iş yapmasını bilmeyen ve iş yapmaya da niyeti olmayan, aradan neredeyse 3 yıl geçtiği halde büyükşehirlerimizde taş üstüne taş koymayan bir anlayış ile karşı karşıyayız. Ama haklarını yemeyelim, arada bir, iki tane heykel yapıyorlar."