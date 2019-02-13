Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminat ile Döner Dağıtacak
6 saat önce
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı manevi tazminat davasından kazandığı para ile yarın Kızılay'da döner dağıtacağını duyurdu.
AK Parti Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
aleyhine açtığı manevi tazminat davasından kazandığı para ile yarın Kızılay
'da döner dağıtacağını duyurdu.
23 Ekim 2010 tarihinde TBMM'deki bütçe görüşmelerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef alan açıklamalarını yargıya taşıyan AK Partili Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan avukatlık masrafı dahil 27 bin TL tazminat kazandı. 10 gün önce "Şimdi Ankara döneri dağıtacağım. Parayı ellemeyeceğim, Ankara halkı istifade etsin" diyen Özhaseki, verdiği Ankara döneri sözünü yarın yerine getirecek. Özhaseki, yarın saat 13.00'te Kızılay'da kurulacak tezgahlarda Ankaralılara döner dağıtacağını duyurdu. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:09 Kaynak: DHA
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