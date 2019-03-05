Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "(Kılıçdaroğlu) Yalancılığını İspatladım Savcılıkta, Elhamdülillah"

Özhaseki: "(Kılıçdaroğlu) Yalancılığını İspatladım Savcılıkta, Elhamdülillah"

1 saat önce

- Kahramankazan'da seçim koordinasyon merkezi açılışı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Kahramankazan'da seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.

- Kahramankazan'da seçim koordinasyon merkezi açılışı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Kahramankazan'da seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:23 Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, Ankara, Kahramankazan, Güncel
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