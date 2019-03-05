Özhaseki: "(Kılıçdaroğlu) Yalancılığını İspatladım Savcılıkta, Elhamdülillah"
1 saat önce
- Kahramankazan'da seçim koordinasyon merkezi açılışı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Kahramankazan'da seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.
- Kahramankazan
'da seçim koordinasyon merkezi açılışı Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
'nin konuşması ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Kahramankazan'da seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:23 Kaynak: AA
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