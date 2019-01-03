Özhaseki: "Kimse Önündeki Parkın Üzerinde Bir Ev Yükseldiğini Görmeyecek"
1 saat önce
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki AK Parti Genel Merkezi'nde projelerini açıkladı.
AK Parti'nin Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
AK Parti Genel Merkezi'nde projelerini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:02 Kaynak: AA
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