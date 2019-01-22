Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "Kötülükleri Bertaraf Edeceğiz"

Özhaseki: "Kötülükleri Bertaraf Edeceğiz"

1 saat önce

-AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı.

Özhaseki:
-AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:13 Kaynak: AA

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