Özhaseki: "(Mansur Yavaş'a) Bu Kadar Büyük Bir Meblağlı Senedi Hangi Hizmet Karşılığında Aldınız"
1 saat önce
- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
- AK Parti Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. -3-
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:57 Kaynak: AA
DSP'nin Seçim Aracından, AK Parti'nin Broşürleri Çıktı
AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı
Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı
İngiltere,Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası Önlemlerini Artırdı: Polis, Camilerin Çevresinde Devriye Geziyor