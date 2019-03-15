Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "(Mansur Yavaş'a) Bu Kadar Büyük Bir Meblağlı Senedi Hangi Hizmet Karşılığında Aldınız"

Özhaseki: "(Mansur Yavaş'a) Bu Kadar Büyük Bir Meblağlı Senedi Hangi Hizmet Karşılığında Aldınız"

1 saat önce

- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. -3-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:57 Kaynak: AA

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DSP'nin Seçim Aracından, AK Parti'nin Broşürleri Çıktı AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı

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