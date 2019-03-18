Özhaseki - Mansur Yavaş ile İlgili İddialar
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- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon...
- AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, Anavatan Partisi
Genel Başkanı İbrahim Çelebi
ile AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı'nda bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:50 Kaynak: AA
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