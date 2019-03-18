Son Dakika Haberleri: Özhaseki - Mansur Yavaş ile İlgili İddialar

Özhaseki - Mansur Yavaş ile İlgili İddialar

31 dakika önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon...

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı'nda bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:50 Kaynak: AA

Anavatan Partisi, belediye başkan adayı, Ankara, AK Parti, Politika
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