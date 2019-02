Özhaseki: Metropoller Acemilik Kaldırmaz

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Metropoller acemilik kaldırmaz. Belki küçük bir beldede, ilçede, ilde işi bilmeyen adamlar iş başına gelip orada devam edip, işi orada öğrenip, hasar vermeden devam edebilirler.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde 112 ayrı oda ve 44 kooperatif başkanı ile bir araya geldi. Programda konuşan Özhaseki, dünya ticaretinin internet üzerinden yürüme eğilimini bulunduğuna dikkat çekerek, "Neredeyse bazen ucuzluk günlerinde yapılan satışlar Türkiye'nin ihracat rakamlarına yakın, acayip bir durum var. Yerel yönetimlerin uyarı vazifesini yapması, dünyanın geldiği trendi göstermesi gerekiyor. Dün sadece babamın mesleğinden örnek verdim, yüzlerce manifatura esnafı vardı, şimdi bir elin parmakları kadar kaldı. Bir müddet sonra nostalji olarak kalacak. aynı meslekte bazen ısrar etmenin gereği kalmıyor" dedi.



'BÜTÇEYİ NEREYE HARCAYACAĞINIZI BİLMENİZ LAZIM'



Karar almada istişarenin önemini vurgulayan Özhaseki, "Akşam iki tane daire başkanıyla karar verip, sabah iş makinelerini oraya sokarsanız yazık günah olur, devletin bütçesini boşa harcarsınız. Orada kıymetli bir bütçe var, nereye harcayacağınızı bilmeniz lazım. Şehrin önceliklerini bilmeniz lazım. Şehre yatırımın nereye gideceği hususunu düşünmeniz lazım. Bunları düşünmeden '2 tane alt geçit yapayım hava olsun, şuraya şunu yapayım' derseniz o şehre yazık edersiniz, günah olur. Şehirlerin geleceği yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır" diye konuştu.



'BELEDİYE BAŞKANININ OKULU YOK'



Ankara'nın birçok avantajı olduğunu belirten Özhaseki, "Cumhurbaşkanının burada olması bir avantajdır, burada yapılan her işin Türkiye için takip edilmesi avantajdır. Bunları yapabiliriz, bunlara gücümüz yeter. Biraz daha büyütebiliriz, herkesin rahat ettiği bir kent haline getirebiliriz. Çok şükür buna aklımız erer, gücümüz yetiyor, bilgimiz, birikimimiz var. Metropoller acemilik kaldırmaz. Belki küçük bir beldede, ilçede, ilde işi bilmeyen adamlar iş başına gelip, orada devam edip, işi orada öğrenip, hasar vermeden devam edebilirler. Belediye başkanlığının okulu yok, kolay değil. Metropollerde devasa bütçeler var. Burada öncelikleri bilip öyle devam etmek lazım. Sonra hükümet ayağını harekete geçirmek lazım. Burada herkesle kol kola girerek projeleri takip etmek lazım" şeklinde konuştu.



'HERKES ŞİMDİ BOL BOL METRO VADEDİYOR'



Özhaseki, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Daraldığımızda sırtımızı yaslayacağımız bir ağa, Recep Tayyip Erdoğan var' sözünüz muhalefetten tepki aldı. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Özhaseki, şöyle yanıt verdi:



"Muhalefeti tebrik ediyorum, konuşma esnasında 'Sırtımızı yasladığımız bir ağa var'dan diktatörlüğe lafı götürmeye kadar böyle zeka ürünü bir ortamı yakalamalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Hiç bunlar söylenecek söz mü Allah aşkına? Elbette ki benim kastettiğim şeyin ne olduğu belli. Ağalık sistemine özlem mi duyuyoruz, böyle bir şey mi var? Hakikaten çok komikler, ellerine sağlık. Ancak şunu söylemek lazım; dünyanın her yerinde metropol şehirlerde hizmetler sadece belediye bütçeleriyle çözülemez. Belediyenin bütçesi belli mi, belli. Ne kadar, ayda 350 civarında maliyeden gelen bir para var. Gideri de belli, 400 civarında. Sağdan soldan öz gelirlerini artırarak 1 milyar lira civarında bir yatırım bütçesi var. Herkes şimdi bol bol metro vaat ediyor. Yerin altından giden metroların maliyetleri çok net benim ezbere bildiğim işler. Yıllarca bunları yaptırmış biri olarak söylüyorum. Bunların birkaç yıl içinde yapılması gerekenleri alt alta yazdığımızda, neredeyse 15-20 milyarı buluyor. Sizin belediye bütçesiyle orada yapılması gerekenleri çözebilme imkanınız hiç gözükmüyor. Nasıl yapacaksınız? O zaman gökten para filan yağmayacak. Sizin gidip orada bu problemleri söyleyip, takip edip, çözmeniz gerekiyor. O hakaretleri yapanlar, kötü sözleri söyleyenler, her gün orada lüzumsuz yere polemik konusu yapanlar, 'Bu işleri gidip de nasıl takip edecekler' diyorum. Bunu sormaya hakkım yok mu benim? Bu işleri de uyum içinde demokrasi kültürünü benimsemiş insanların çözebileceğine inanıyorum."



'BELEDİYE BAŞKANLARI HİZMET PEŞİNDEDİRLER'



Belediye başkanlarının siyaset yapmayacağını, polemik konusu olmayacağını belirten Özhaseki, şöyle konuştu:



"Belediye başkanları kendilerine bir şey söylenmezse, siyasete öne çıkıp da asla o işin bir tarafı olmazlar. Belediye başkanları hizmet peşindedirler. Belediye başkanları hizmetleriyle konuşurlar. Yıllarca bunu yapmış bir arkadaşınızım. Benim yapmaya çalıştığım da bu. Nihayetinde 21 yıllık belediye başkanlığım süresinde, bir gün olsun gündem oluşturacak siyasi bir konuşma, bir polemik konusu olmadım, olmam da. Benim yapmak istediklerim, hizmetlerim, yapacaklarım var. Ben bunun peşindeyim. Nihayetinde belediye başkanlığımın bir döneminde muhalefette de oldum. Ama o dönemde hükümetlerle işimi iyi tutmaya çalıştım. Buradaki kastım işbirliği içinde büyükşehirlerin hizmetleri görülürken mutlaka oradaki belediye başkanlarının bunu gözetmesi, vatandaşa hizmetle sorumlu olduğunu bilmesi gerekir diye söylüyorum. Bunun dışında davrananların hizmet etme şansı sadece kendi bütçeleriyle olur, o kadar."



- Ankara

