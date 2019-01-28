Özhaseki: Milletin Oyu Üzerinde Nasıl Pazarlık Edersiniz?

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Başka partiler pazarlıklar ediyorlar.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Başka partiler pazarlıklar ediyorlar. Pazarlık bozuluyor, liderler devreye giriyor, olmadı restler çekiliyor, iki şehir oraya veriliyor, üç şehir buradan alınıyor. Bu milletin oyu cebinizde mi sizin? Milletin oyu ve iradesi üzerinde nasıl pazarlık edersiniz siz? Ne yazık ki bu çirkin pazarlıkları da gördük" dedi.



AK Partili Mehmet Özhaseki, partisinin Ayaş Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Özhaseki'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da eşlik etti. Partililere hitap eden Özhaseki, "Geçmişte medyanın, para babalarının, eli silahlı grupların iş başına getirdiği adamları gördük, hepsi de iş başına gelince dönüp onlara hizmet ettiler. Biz milletin içinden çıkan insanlar olarak başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, sizlerin desteğinizle iş başına geldik. Hamdolsun ki yaptığımız her işi sizin için, size dönük yapıyoruz. Bir tek borcumuz var, önce Allah'a sonra size" diye konuştu.



'HASTASI VARSA ÖZEL DOKTORUNU GÖNDERİYOR'



Ayaşlılara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlatan Özhaseki, "Dünyadaki zalimler karşısında dimdik duran insan, bir çocuk aradığı zaman gözlerinden yaş döküyor. Bir garip aradığı zaman onunla birlikte oturup ağlıyor. Kendine gelen mektupları tek tek okuyor, sonra hastası varsa özel doktorunu gönderiyor. Yardıma ihtiyacı varsa adamlarını gönderiyor, saatlerce bu mektuplar karşısında emek veriyor. 'Allah uzun ömürler versin' diye tabii ki dua ediyoruz" dedi.



'BAŞKA PARTİLER PAZARLIKLAR EDİYOR'



Cumhur İttifakı'nın amacının MHP ile pazarlık etmek olmadığını vurgulayan Özhaseki, "Üç- beş belediye sizin, bizim olsun, diye bir derdimiz yoktu. Yerli ve milli düşünce ürünü olan insanlar için ha Ahmet Efendi ha Mehmet Efendi gelmiş iş başına, fark etmez. Bu milletin değerini taşısın, PKK'ya taviz vermesin, FETÖ'den yana tavır koymasın yeter. Başka partiler pazarlıklar ediyorlar. Pazarlık bozuluyor, liderler devreye giriyor, olmadı restler çekiliyor, iki şehir oraya veriliyor, üç şehir buradan alınıyor. Bu milletin oyu cebinizde mi sizin? Milletin oyu ve iradesi üzerinde nasıl pazarlık edersiniz siz? Ne yazık ki bu çirkin pazarlıkları da gördük" şeklinde konuştu.



'MUSTAFA KEMAL'İN ŞEHRİNDE BAŞKAN OLMAK ONURLARIN EN BÜYÜĞÜ'



Türkiye'de belediyeciliği bilen üç kişi varsa birinin kendi olduğunu belirten AK Partili Özhaseki, "21 yıl belediye başkanlığı yaptım. Belediyelerden Sorumlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptım, Genel Merkezde de görevim belediyelerden sorumlu olmak. Partimiz, oy birliğiyle adaylığım hususunda karar verdi ve Cumhurbaşkanımız da bana tebliğ etti. Bir fani için dünyada Ankara gibi bütün insanların gelip yaşadığı göz bebeği şehirde, Mustafa Kemal'in şehrinde başkan olmak onurların en büyüğü" dedi.



'BAŞKENT DOĞALGAZ'I ARAYACAĞIM'



Ayaşlıların doğal gaz talebini dinleyen Özhaseki, "Doğal gaz işi direkt belediyede olsa 'Yarın başlayalım inşallah' derim; özel şirketlerde. Özel şirketlerin kendine has statüsü var, onlar talep toplarlar, belli sayıda talep olunca gazı getirirler. Biraz sonra Başkent Doğalgaz'ın sahiplerini arayıp soracağım. Onlar da mutlaka bana bunu söyleyecektir. Sizler de bize dilekçe verin, getirmek için elimizden geleni yapalım" diye konuştu.



'FİTNE- SAÇMA DİYECEĞİZ'



Özhaseki, Ayaş programında esnaf ziyaretlerinde bulundu. Partisinin İlçe Başkanlığına da uğrayan Özhaseki, burada bir konuşma yaptı. AK Parti'nin kurulduktan sonra kısa sürede iktidara gelmesiyle dünyada ilk olduğuna dikkat çeken Özhaseki, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde MHP ile beraber hareket edeceklerini anımsatarak, "Orada herkes ölçülü olacak, dikkatli olacak. Fitne fücur ortamı doğuracak adamlar çıktığında anında kulağından çekeceğiz, 'Bir dakika fitne- saçma' diyeceğiz. Bazen kötü bir söz getirirler, emin olun adam öldürmekten kötüdür. Kim ki o fitne ateşine odun taşıyorsa, 'Git kardeşim' diyeceğiz, 'ya ıslah ol, gönlünü aç sevgi dol, yoksa git başımızdan' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.



- Ankara

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