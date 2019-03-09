Özhaseki'nin İzleme Rekoru Kıran Videosu
20 dakika önce
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için 'Haseki Gönüllüleri Grubu' tarafından bir reklam filmi hazırlandı.
Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
için 'Haseki Gönüllüleri Grubu' tarafından bir reklam filmi hazırlandı.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye "Haseki Gönüllüleri Grubu" tarafından bir reklam filmi hazırlandı. Ankara'nın manevi büyüklerine atıf yapılarak başlayan reklam filminde Hacı Bayram-ı Veli'de 'merhametsin Ankara' deniliyor. Dünden bugüne Ankara'nın anlatıldığı filmde cumhuriyet, Kuvay-i Milliye ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'de yer alıyor. İlgili tanıtım ve reklam videosunda 15 Temmuz Şehidi Ömer Halis Demir
'de unutulmadı.
Ankaralıların beğenerek izlediği bu video izlenme rekoru kırıyor. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:52 Kaynak: İHA
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