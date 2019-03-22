Son Dakika Haberleri: Özhaseki'nin Kuvâ-yi Milliye ve Ankara Marşı Klibi Ses Getirdi

Özhaseki'nin Kuvâ-yi Milliye ve Ankara Marşı Klibi Ses Getirdi

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin Kuva-yi Milliye ve Ankara Marşı klibi ses getirdi.

Özhaseki'nin Kuvâ-yi Milliye ve Ankara Marşı Klibi Ses Getirdi, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin Kuva-yi Milliye ve Ankara Marşı klibi ses getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye atfen yapılan Kuva-yi Milliye ve Ankara Marşı klibi izlenme rekoru kırıyor. Adından sık sık bahsettiren Haseki Gönüllüleri grubu yeni bir klibe imza attı. Bu klipte seğmenlere, cumhuriyet değerlerine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vurgu yapılıyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:48 Kaynak: İHA

Avusturya Türk Federasyonu, Mehmet Özhaseki, Ankara, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkent'te Kamyonu TIR'a Bağlayıp Çalan Hırsızlar Pes Dedirtti Muharrem İnce'den Genel Başkanlık Sorusuna Yanıt: Bende İstiyorum Şarkıcı Feridun Düzağaç, Yerel Seçimlerde Kime Oy Vereceğini Açıkladı Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters: Saldırgan Tarrant Hayatının Geri Kalanını Tek Başına Hücrede Geçirecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 12:08:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özhaseki'nin Kuvâ-yi Milliye ve Ankara Marşı Klibi Ses Getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]