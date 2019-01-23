Son Dakika Haberleri: Özhaseki'nin Seçim Şarkısı "Başkent Şimdi Seninle"

Özhaseki'nin Seçim Şarkısı "Başkent Şimdi Seninle"

59 dakika önce

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için hazırlanan "Başkent Şimdi Seninle" isimli şarkı Video klipten detaylar - "Başkent Şimdi Seninle" şarkısı yayımlandıAnkara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için hazırlanan "Başkent Şimdi Seninle" isimli şarkı yayımlandı.

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için hazırlanan "Başkent Şimdi Seninle" isimli şarkı
Video klipten detaylar - "Başkent Şimdi Seninle" şarkısı yayımlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için hazırlanan "Başkent Şimdi Seninle" isimli şarkı yayımlandı.

Seçim şarkısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın slogan haline getirdiği 4 ana unsur olan "Tek Vatan, Tek Devlet, Tek Bayrak ve Tek Millet" vurgusu öne çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:34 Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, Ankara, Güncel
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