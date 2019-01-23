Özhaseki'nin Seçim Şarkısı "Başkent Şimdi Seninle"

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için hazırlanan "Başkent Şimdi Seninle" isimli şarkı Video klipten detaylar - "Başkent Şimdi Seninle" şarkısı yayımlandıAnkara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için hazırlanan "Başkent Şimdi Seninle" isimli şarkı yayımlandı.

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için hazırlanan "Başkent Şimdi Seninle" isimli şarkı

Video klipten detaylar - "Başkent Şimdi Seninle" şarkısı yayımlandı



Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için hazırlanan "Başkent Şimdi Seninle" isimli şarkı yayımlandı.



Seçim şarkısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın slogan haline getirdiği 4 ana unsur olan "Tek Vatan, Tek Devlet, Tek Bayrak ve Tek Millet" vurgusu öne çıktı.

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