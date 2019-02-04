Özhaseki: "O Devasa Projeleri Biz Gerçekleştiririz"
46 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bir restoranda AK Parti ve MHP il başkanları, belediye başkan adayları, ilçe belediye başkanları ile AK Parti Ankara İl Yürütme Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki
, Atatürk
Orman Çiftliği'ndeki bir restoranda AK Parti ve MHP
il başkanları, belediye başkan adayları
, ilçe belediye başkanları ile AK Parti Ankara İl Yürütme Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:12 Kaynak: AA
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