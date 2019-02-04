Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "O Devasa Projeleri Biz Gerçekleştiririz"

Özhaseki: "O Devasa Projeleri Biz Gerçekleştiririz"

46 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bir restoranda AK Parti ve MHP il başkanları, belediye başkan adayları, ilçe belediye başkanları ile AK Parti Ankara İl Yürütme Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bir restoranda AK Parti ve MHP il başkanları, belediye başkan adayları, ilçe belediye başkanları ile AK Parti Ankara İl Yürütme Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:12 Kaynak: AA

MHP, Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Özhaseki, Ankara, Güncel
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