Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "Önümüzdeki 5 Yıl İçinde 60 Km Metro Hattını Bu Şehre Kazandırmak İstiyoruz"

Özhaseki: "Önümüzdeki 5 Yıl İçinde 60 Km Metro Hattını Bu Şehre Kazandırmak İstiyoruz"

1 saat önce

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki AK Parti Genel Merkezi'nde projelerini açıkladı.

Özhaseki:
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki AK Parti Genel Merkezi'nde projelerini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:59 Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, Ankara, Güncel
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