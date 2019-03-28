Son Dakika Haberleri: Özhaseki Ortaya Koyduğumuz Mimari Tarz Cumhuriyet'e Yakışmıyor-2

Özhaseki Ortaya Koyduğumuz Mimari Tarz Cumhuriyet'e Yakışmıyor-2

25 dakika önce

Özhaseki Ortaya koyduğumuz mimari tarz Cumhuriyet'e yakışmıyor-2(Tür: Ankara)

Özhaseki Ortaya koyduğumuz mimari tarz Cumhuriyet'e yakışmıyor-2

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:16 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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