Özhaseki: "Partimizin ve MHP'nin Aldığı Oylardan Daha Fazla Bir Oy Almak Hedefimiz Olmalı"

AK Parti Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
, gazetecilerle bir araya geldi. (9)
"Bu çalışan arkadaşlarımız bizim kardeşlerimiz, bizim belediyemizin elemanları. Ara ara gidip oralarda balon uçurup arkadaşlarının işten çıkarılacağı ile ilgili bolca yalan haberler de üretiliyor"
"Benim 21 yıllık belediyeciliğimde iki şey dikkat çeker. Bir, hiçbir gün olsun işçi arkadaşlarım daha grev sözünü ağzına almamışlardır. Oturduğumuzda anlaşmadan kalktığımız bir an da olmamıştır"
"İki, görüşünden dolayı özellikle siyasi görüşünden dolayı işten ayırdığım bir işçi de olmamıştır. Öyle bir günahım yok benim"
"Bir elin parmakları kadar, işine son verdiğim insan varsa onlar da kamu malında gözü olanlar. O konuda tavizim yok"
"Bir oy farkla alarak seçimi kazanmak başarı. Ancak, akılcı olmak gerekirse, partimizin ve MHP
'nin aldığı oylardan daha fazla bir oy almak hedefimiz olmalı"