Özhaseki: PKK ile yaklaşık 400 milyar dolar harcayarak mücadele ediyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Terör örgütü PKK ile yaklaşık 400 milyar dolar harcayarak mücadele ediyoruz. Askerlerimiz ülkemizi koruyabilmek adına canla başla mücadele ettiği bir ortamda, böyle büyük paralar harcanırken çok şükür yine içerde huzurumuz var. Herkes evine gidebiliyor" dedi.

Önceki gün Samsun'da başlayan AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı tamamlandı. Toplantıya Samsun, Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Giresun, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Ordu, Sinop, Sivas, Tokat illerinin belediye başkanları, başkan yardımcıları ve teşkilat üyeleri katıldı. Kentteki otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen bölge toplantısı sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki açıklamalarda bulundu. Bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da belediyecilik konusunda çalıştıklarını belirten Özhaseki "Terör örgütü PKK ile yaklaşık 400 milyar dolar harcayarak mücadele ediyoruz. Askerlerimiz ülkemizi koruyabilmek adına canla başla mücadele ettiği bir ortamda, böyle büyük paralar harcanırken çok şükür yine içerde huzurumuz var. Herkes evine gidebiliyor. Akşam evinde huzurluca oturabiliyor. Bizlerde belediyeler olarak kendi problemimizi konuşmaya devam edebiliyoruz. Bu ülkemiz adına müthiş bir nimet haline geliyor. Afrika'dan başlayıp Afganistan'a uzanan çizgide hangi ülkede huzur bıraktılar ki. Üzerimize oynanan oyunlar ve başımızdaki belaya rağmen, liderimiz Recep Tayip Erdoğan ve AK Parti gibi inançlı ve dava adamlarının olduğu bir parti ile yola devam ediyoruz. Bir yandan barış harekatına devam ederken bir yandan da kendi meselelerimizle ilgilenebiliyoruz" dedi.