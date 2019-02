Özhaseki Radyoların Ortak Yayınına Katıldı

Akın Birincioğlu, Serkan Kızılbayır ve Sevilay Zeytun'un sunumuyla gerçekleşen 19 Ankara Radyosu'nun ortak canlı yayınına katılan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ülkenin bekası için özellikle PKK ve FETÖ'ye yakın kişilerin göreve gelmemesi adına mücadele diyoruz" dedi.



Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Akın Birincioğlu, Serkan Kızılbayır ve Sevilay Zeytun'un sunumuyla gerçekleşen 19 Ankara Radyosu'nun ortak canlı yayınına katıldı. Canlı yayında vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayan Özhaseki, çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik projeler başta olmak üzere ulaşım ve raylı sistem çalışmalarını da ayrıntılı olarak anlattı.



"Ülkenin bekası için özellikle PKK ve FETÖ'ye yakın kişilerin göreve gelmemesi adına mücadele diyoruz"



Özhaseki, programda ilk olarak Akın Birincioğlu'nun, Cumhur İttifakı görüşmelerine ilişkin sorusuna, "Şu anda 30 Büyükşehir Belediyesine ek olarak 20 il daha görüşme kapsamında. Ana muhalefetin genel başkanının şu kadar ilde büyükşehiri alacağız ve sonra sistemi tartışmaya açacağız gibi eskiye dönüş arzusunu ifade ettikten sonra gerçek niyeti ortaya çıkmış oldu. Biz belediye seçimlerine gidiyoruz, doğal ve sade bir tarafı var ama öyle bir anlam yüklendi ki, rejim meselesine, ileriye doğru 4-5 sene seçim olmadan iktidar arka arkaya hamleler atacak diye ümit ederken, bu tür söylemler bizi ürküttü. Bu tür söylemler üzerine ülkenin bekası için özellikle PKK ve FETÖ'ye yakın kişilerin göreve gelmemesi adına mücadele diyoruz" yanıtını verdi.



"Kendisine açtığım tazminat davasını kazandıktan sonra parayı ne yapacağımız en keyifli tarafıydı"



Kızılay'da 2 binin üzerinde vatandaşa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla döner dağıttığını söyleyen Özhaseki, "Bana iftira attı. Kendisine açtığım tazminat davasını kazandıktan sonra parayı ne yapacağımız en keyifli tarafıydı. Daha önce Kayseri'de sucuk dağıtmıştım, Ankara Kızılay'da da 2 bin kusur paket döner dağıttık" dedi.



Sebze meyve fiyatlarındaki yüksek fiyatlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla açılan tanzim satış noktalarına ilişkin düşüncelerini de paylaşan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Benim şahsi kanaatim belediyeler ticari faaliyette esnafla rekabet etmezler ancak ekmek gibi otobüsler gibi bir takım konularda piyasayla rekabet edilebilir, bunun sebebi de piyasayı düzenlemek için yapılır. Sebze meyvede de bu ortam doğmuşsa bunun için devletin devreye girmesi normal. Önümüzdeki günlerde her şey normalleşirse elbette devletimizin oradaki esnafı bitirmek gibi bir derdi yok, bu işler durdurulur."



"Belediye başkanlarının görevleri kanunla belli"



Özhaseki, "Mansur Yavaş'ın EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) vaadine" ilişkin olarak vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayarak, "Bu işi ben çözemem. Seçim olsa da olmasa da çözemem. Çünkü bu kanun meselesi. Belediye başkanlarının görevleri kanunla belli. Su, kanal gibi yol ve yeşil alan gibi hizmetleri görür. Bunun dışında bir şey yapamaz. Seçim geldi diye erken yaşa takılanlara seçim vaadinde bulunursanız olmaz. Arkadaşımız böyle bir şey söylemiş dediler, gülümsedim, bu mecliste konuşulacak bir konu" açıklamasını yaptı.



Çocukluğundan bu yana futbola meraklı olduğunu, uzun yıllar önce Galatasaray'ı tuttuğunu ancak şu anda sıkı bir Ankaragücü taraftarı olduğunu belirteren Özhaseki, "Bu takımın 100 yıla yakın bir tarihi var. Bu takımın yaşatılması lazım. Sağda solda maç yapmaya gitmeleri ciddi bir handikap. Kayseri'ye gittiği zaman takım, 'Orada yedirin içirin, herkes Ankaragücü'nü tutsun, stat masrafları da bizden' dedik arkadaşlar da ağırladılar sağ olsunlar" diye konuştu.



Eryaman Stadı'ndaki sorunun çözümü ve Ankaragücü'nün transfer tahtasının kaldırılması konularına da değinen Özhaseki, sabit gelir getirici formüllerin olduğunu ve bunları Ankaragücü başkanına da söylediğini onun da aklına yattığını belirtti. Özhaseki, gelecek seneden itibaren takımın para istemez hale geleceğini düşündüğünü açıkladı.



"Çocuk Köyü projemiz var"



Ortak radyo yayınında bir vatandaşın çocuklarıyla hafta sonunda vakit geçirebileceği doğal bir ortam talebine de cevap veren Özhaseki, "Çocuk Köyü projemiz var. Kanada dışında hiçbir yerde yok. Avrupa ve Amerika'da da yok. Çocuk Köyü 1 milyon metrekarelik bir arazi üzerinde çocuklarımızı geleceğe hazırlayabileceğimiz, birçok mesleği yerinde görebilecekleri bir alan. Yüzün üzerinde faaliyet var" ifadelerini kullandı.



Özhaseki, Ankapark'ın arka tarafındaki eski hayvanat bahçesi alanında kurulacak Çocuk Köyü dışında hayvanat bahçesi için de 2 ayrı yer tespit ettiklerini ve bunların da seçimlerin ardından kazanılması durumunda vatandaşa sorulup, vatandaşlar tarafından karar verilecek yere inşa edileceğini kaydetti. Özhaseki, havyanların bir hapishanede değil, doğal ortamlarda rahatça yaşayabilecek ve insanlar da rahat bir şekilde ziyaret edebileceklerinin altını çizdi.



"Eskiden tam bilet fiyatı neyse öğrenci de onun yarısıydı ancak zaman içerisinde bunlar arasındaki fark azaldı"



Serkan Kızılbayır'ın 'Beslediğiniz bir hayvan var mı?' sorusuna da eskiden köpek beslediğini, içinde büyük bir hayvan sevgisi bulunduğunu söyleyerek cevap veren Özhaseki, bir öğrencinin otobüs fiyatlarında indirim düşünüp düşünmediğini sorması üzerine de "Eskiden tam bilet fiyatı neyse öğrenci de onun yarısıydı ancak zaman içerisinde bunlar arasındaki fark azaldı. Ben fiyatın 1 lira 250 kuruşa çekilmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde yanıtladı.



Başka bir üniversite öğrencisinin ders çalışacak kütüphane bulmakta zorlandıkları, bununla ilgili bir çalışma olup olmadığını sorması üzerine de projeleri arasında yer alan 'Uyanık Kütüphaneler'den bahsederek açıklamalarda bulunan Özhaseki, bu kütüphanelerin 24 saat açık olacağını ve buralarda çeşitli ikramların yer alacağını söyledi. Özhaseki aynı zamanda gençler için ayrıca 3 Ç Projesi (çay, çorba, çamaşır) ile Saraçoğlu Mahallesi'ndeki Cumhuriyet döneminden kalma binaların kültür-sanat merkezi haline getirileceğini anlatarak, en sevdiği kadın sanatçının Melihat Gülses, erkek sanatçının ise Alp Arslan ile Mustafa Ceceli olduğunu, her tür müziği seçmeden dinlediğini de kaydetti.



Başkent ulaşımına ilişkin projelerinden de bahseden Özhaseki, bu konuda 10'a yakın proje hazırladıklarını, bunların bir kısmının Ulaştırma Bakanlığı, bir kısmının da Büyükşehir tarafından yapılacağını belirterek, 64 kilometrelik Metro ağının iki katına çıkarılmasından "park et - devam et" projesine, Metrobüs'ten İstasyon Caddesi ve yol projelerine kadar pek çok konudaki projeleri detaylı şekilde anlattı. Başkent'te Uber benzeri taşıma sistemleri oluşturulup, oluşturulmayacağı sorusuna da Ankaralı taksicilerle ilgili en ufak bir şikayetin bulunmadığını, bu sebeple de herhangi bir rakibe ihtiyaç bulunmadığını kaydetti.



"Raylı sistemler ağını genişleteceğim"



CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın 'Bir canlı yayında bir araya gelip projelerimizi tartışabiliriz" talebinin hatırlatıldığı Özhaseki, "Neden olmasın. Rakip demek hoşuma gitmiyor. Biz Ankara'ya hizmet etmeye talip olmuş insanlarız. Çekimser olacak değilim 21 yıl belediye başkanlığım var. Raylı sistemler ağını genişleteceğim, kayak merkezi yapacağım, baraj, stat yapacağım diyorsam bunu tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Asla geri durmam. Seçim sürecimiz Parti disiplini çerçevesinde devam ediyor. Partim karar verir buna. Partim onay verirse her zaman her yerde olur. Ben buraya gelirken sizlere de kitapçığımdan getirdim. Ben bu projelerin üzerine arkadaşlarımla birlikte 3 ay boyunca çalıştım bu benim senedim. Millet bahçeleri, Ulaşım Projeleri nereye ne yapacağım belli hepsi kalem kalem yazıldı. Mansur Beyle oturduğumuzda ben kitapçığımı göstereceğim. Sizin projeleriniz neler diye zaten her fırsatta kendisine soruyorum. O da hep aynı cevabı veriyor. Su fiyatlarında indirim yapacağını söylüyor ve bunun aslında bir proje olmadığını belirtiyorum. O tarifedir, Belediye Başkanı meclisi toplar bakar maliyetine satalım der. Arkadaş gelse ne konuşacağız? Bir kitap yapıp projelerini sıralayıp ortaya koyamadı bile" değerlendirmelerinde bulundu.



"Cumhur İttifakı'nın 25 ilçedeki adayı her biri arkadaşımız ve projelerimizde iddialıyız"



Özhaseki, başka ilçelerde muhalefetten seçilecek adaylarla nasıl bir diyalog kuracağı sorusu üzerine de, "Seçilmiş hiçbir insanla problemim olamaz. Emin olun AK partili belediyelere davranışım nasılsa onlarla da o şekilde olur. Seçime saygı duymaktan başka bir şey yapamayız. Herkes kanuni olarak üzerine düşeni yapar ama elbette Cumhur İttifakı'nın 25 ilçedeki adayı her biri arkadaşımız ve projelerimizde iddialıyız" şeklinde konuştu.



Özhaseki, Ankara Siteler Esnafından gelen soruya da, "Çocukluğumuzda insanlar oğlu- kızı evleneceği zaman Sitelere giderdi. Sitelerden mobilya almak hava atma aracıydı. Bu özellik yitirildi. Günümüze damga vuran değişime esnaf grubu zor ayak uyduruyor ve hatta uyduramıyor. Dünyada mobilyacılığın nereden başlayıp nereye gittiğini kestiremiyorlar. Daha önce Siteleri ziyaret ettim. Sitelerde esnafı nasıl kurtaracağımızın formülünü anlattık. Otopark olacak ama sadece otopark olması kurtarmaz. Bizim yaptığımız planlamada imalat ile satış ayrı yerlerde olacak. Aşağıda imal edip yukarıda satmak ne yazık ki günümüzde olmuyor. İmalatı başka bir noktaya taşıyıp Sitelerde mevcut yeri showroom haline getireceğiz. Böylece daha güvenli ve alıcı için daha cazip bir yer olacak siteler. Yeşil alan ve çevre düzenlemesi de yapılacak elbet. Siteler yeniden cazibe merkezi haline gelecek" yanıtını verdi. - ANKARA

