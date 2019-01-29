Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "Recep Tayyip Erdoğan Vesayet Rejimini Toprağa Gömdü"

Özhaseki: "Recep Tayyip Erdoğan Vesayet Rejimini Toprağa Gömdü"

50 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Sincan Kadın Kolları Vefa programına iştirak etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Sincan Kadın Kolları Vefa programına iştirak etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:52 Kaynak: AA

Sincan, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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