Son Dakika Haberleri: Özhaseki: (Sahte Senet) "Bu Kadar Kirli ve Pis Bir İşe Bulaşan Bir Adamın İnsan İçine Çıkmaması...

Özhaseki: (Sahte Senet) "Bu Kadar Kirli ve Pis Bir İşe Bulaşan Bir Adamın İnsan İçine Çıkmaması...

40 dakika önce

Özhaseki: (Sahte senet) "Bu kadar kirli ve pis bir işe bulaşan bir adamın insan içine çıkmaması lazım" -"Hakikaten ortada çok net kirli bir ilişki var, bunu yapan adamlar doğru iş yapıyorlarsa çıkıp anlatması lazım" -"Rakibimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı basının karşısına geçip...

Özhaseki: (Sahte senet) "Bu kadar kirli ve pis bir işe bulaşan bir adamın insan içine çıkmaması lazım"
-"Hakikaten ortada çok net kirli bir ilişki var, bunu yapan adamlar doğru iş yapıyorlarsa çıkıp anlatması lazım"
-"Rakibimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı basının karşısına geçip bütün suçlamalara cevap vereceği yerde hedef saptırarak, "Haseki var ya" diyip başlayınca ne oluyor dedik"
-" 10 yıl boyunca bu işleri yapan sensin. Birileriyle beraber ortaklık kuran, iş bağlayan sensin. Bizi ne karıştırıyorsun. Biz 2-3 ay önce gazetelerde öğrendik bu kirli ilişkiyi"

ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Sanayi Odası Mart ayı Meclis Toplantısı çıkışında soruları cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:25 Kaynak: İHA

Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanından Yavaş'a: Aday Yaptığımız Gün Kaybettik CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş: İmam Hatip Mezunuyum, Sosyalistim 31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:05:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özhaseki: (Sahte Senet) "Bu Kadar Kirli ve Pis Bir İşe Bulaşan Bir Adamın İnsan İçine Çıkmaması...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]