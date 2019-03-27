Özhaseki: (Sahte Senet) "Bu Kadar Kirli ve Pis Bir İşe Bulaşan Bir Adamın İnsan İçine Çıkmaması...

Özhaseki: (Sahte senet) "Bu kadar kirli ve pis bir işe bulaşan bir adamın insan içine çıkmaması lazım" -"Hakikaten ortada çok net kirli bir ilişki var, bunu yapan adamlar doğru iş yapıyorlarsa çıkıp anlatması lazım" -"Rakibimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı basının karşısına geçip...

Özhaseki: (Sahte senet) "Bu kadar kirli ve pis bir işe bulaşan bir adamın insan içine çıkmaması lazım"

-"Hakikaten ortada çok net kirli bir ilişki var, bunu yapan adamlar doğru iş yapıyorlarsa çıkıp anlatması lazım"

-"Rakibimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı basının karşısına geçip bütün suçlamalara cevap vereceği yerde hedef saptırarak, "Haseki var ya" diyip başlayınca ne oluyor dedik"

-" 10 yıl boyunca bu işleri yapan sensin. Birileriyle beraber ortaklık kuran, iş bağlayan sensin. Bizi ne karıştırıyorsun. Biz 2-3 ay önce gazetelerde öğrendik bu kirli ilişkiyi"



ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Sanayi Odası Mart ayı Meclis Toplantısı çıkışında soruları cevapladı.

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