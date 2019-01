Özhaseki, Sanayicilerle Buluştu

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki , Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi OSB ) esnafıyla bir araya geldi.Ankara'da faaliyet gösteren yaklaşık 500 kişilik sanayici esnafıyla İvedik OSB Yönetim Binası'ndaki salonda buluşan Özhaseki, Başkent sanayinin geliştirilmesine yönelik projelerini anlattı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım , AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhur İttifakı'nın ilçe adayları, AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri ile İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ile çok sayıda davetlinin katıldığı toplantıda, Özhaseki'ye salona girişiyle birlikte davetlilerin ilgisi yoğun oldu."Cumhur ittifakı 2071 yılına kadar yapılmış bir ittifaktır" Türkiye 'nin ve Ankara sanayisinin en önemli komplekslerinden biri olan İvedik OSB'de faaliyet gösteren sanayicilerin katılımıyla gerçekleşen buluşmada konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "MHP olarak biz Ankara'da önceki dönem Çevre Bakanımız Mehmet Özhaseki'yi, Yenimahalle 'de de Veysel Tiryaki 'yi aday olarak gösterdik, ittifakın adayı olarak kabul ettik. Her evi kapı kapı gezeceğiz ve her eli sıkacağız. Temennimiz ve mücadelemiz sonucunda seçimler Cumhur İttifakı'nın galibiyetiyle sonuçlanacaktır. Cumhur İttifakı 2071 yılına kadar yapılmış bir ittifaktır" dedi."Özhaseki, Ankara'ya Yavaş'tan çok daha fazla değer katacaktır"Yıldırım, "Ankara'da ortaya çıkan iki aday vardır. Ben iki adayın ikisini de 70'li yıllardan beri tanırım. İkisiyle de hukukum vardır. İkisinin de dünyaya ve ahirete nasıl baktığını bilirim ve kötü söyleyeceğim bir söz yoktur. İkisinin de belediye başkanlığını da bilirim. Bir Ankaralı ve Ankara Milletvekiliyim. Arzum şehrimi en kaliteli insan yönetsin, Ankara'ya bir katma değer katsın, markalaştırsın, vizyon katsın, Ankara'yı dünyanın en iyi başkentlerinden biri yapsın" ifadelerini kullandı. CHP adayı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Özhaseki'nin belediyecilik anlayışlarını da bildiğini aktaran Yıldırım, "Belediyelerde neler yaptıklarını biliyorum. Bu hususta Özhaseki Bey, Ankara'ya CHP'den çok daha fazla değer katacak, ileri götürecek, çok daha güzel günlere kavuşturacaktır. Bu benim kanaatimdir. Çünkü geçmişte de iki arkadaşımızla ortak siyasetimiz olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.Mansur Yavaş'ın Beypazarı Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, restorasyon çalışmaları için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'den 2 trilyon lira istediğini ve Bahçeli'nin de bu parayı verdiğini kaydeden Yıldırım, tüm çalışmaların bu parayla yapıldığını söyledi. Bunun Yavaş tarafından da kimseye anlatılmadığını hatırlatan Yıldırım, "Onun için kimin ne kadar kapasitesi ve becerisi var biliyoruz. Kalbimiz bu hususa tamamen teslim olarak Sayın Özhaseki'yi, Cumhur İttifakı ve AK Parti Adayı'nı sonuna kadar destekleyip, sokak sokak gezip, ev ev gezip bu seçimi alacağız" dedi."Yıllardır beraber olduğumuz, kardeşlik bağından kopmadığımız Yaşar Bey'e çok teşekkür ediyorum"Özhaseki ise yıllardır beraber olduğu ve kardeşlik bağıyla bağlı bulunduğu Yaşar Yıldırım'a teşekkür ederek, "Ankaramız bizim gururumuz olan bir şehir. Burası ticaret, sanayi, öğrenci ve sağlık kenti. Bu şehirde inanç, termal, sağlık, doğa, sanayi ve ticaret turizminde çok rahat bir şekilde birinci olabilir. Bunları ortaya koyabileceğimiz bir takım projeler yapabiliriz. Hem ülkeler hem de şehirler yarışıyor artık" açıklamasında bulundu.Bu konuda da belediyelere çok iş düştüğünü ve alınan kararlarla şehirlerdeki ticaret ve sanayinin ayağa kaldırılabileceğini belirten Özhaseki, "Ankara sanayi şehri olarak çok bilinmiyor. Memurların, bürokrasinin olduğu başkent diye biliniyor. Bunu birlikte çözebiliriz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığını açıklaması sonrasında gurur duyduğunu kaydeden Mehmet Özhaseki, hemen işe başlayarak, çeşitli projeleri geliştirmek için harekete geçtiğini söyledi."Bir taraftan inanç turizmi için kültür yolu, bir taraftan 64 km metro hattının artırılması için ek metro hatları ve stat yapımı için projeler geliştirdik" diyen Özhaseki, şunları kaydetti:"Ankara için bir bütçe kullanırsak, Ankara'ya değer katacak inanç, sağlık ve diğer turizmleri hayata geçirir ve geliştirirsek, bunun olumlu dönüşü her alanda sağlanabilir. İnşallah Ankara'mızda şeffaf bir yönetim anlayışıyla, 'biz' kültürüyle, herkesle istişare ederek iş yaparız. Birliğin olduğu yerde rahmet olur. Her şeyi de açık açık yapıp hesap vererek, 5 sene sonra da hakkınızı helal etmenizi isteyip yolumuza devam ederiz." - ANKARA