Son Dakika Haberleri: Özhaseki Seçim Çalışmalarına Hacı Bayram'dan Başladı

Özhaseki Seçim Çalışmalarına Hacı Bayram'dan Başladı

13 dakika önce

Seçim çalışmalarına Hacı Bayram'dan başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bismillah diyerek yola koyuluyoruz.

Özhaseki Seçim Çalışmalarına Hacı Bayram'dan Başladı, System.String[]
Seçim çalışmalarına Hacı Bayram'dan başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bismillah diyerek yola koyuluyoruz. Çıktığımız bu yolda Rabb'im bizi utandırmasın, yaptığımız, yapacağımız güzel işlerde de bizi muvaffak kılsın diye dua ediyoruz." dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, partisinin ilçe adaylarıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada iyi niyetle yola çıktıklarını söyleyen Özhaseki, güzel projeler hazırladıklarını belirtti. Özhaseki, "Bismillah diyerek yola koyuluyoruz. Çıktığımız bu yolda Rabb'im bizleri utandırmasın, yaptığımız, yapacağımız güzel işlerde de bizleri muvaffak kılsın diye dua ediyoruz. Her şeyin başı bismillah, biz de bismillah diye başlıyoruz." dedi.

Daha sonra Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ne geçerek dua eden Özhaseki, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Ardından Ulus esnafını ziyaret eden Özhaseki, bir çay ocağında simit yedi, çay içti. Özhaseki, bir esnaftan aldığı gözlemeleri halka dağıttı.

Özhaseki, sohbet ettiği bölge sakinlerinin sorunlarını da dinledi. Özhaseki'ye AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve ilçe belediye başkan adayları eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, belediye başkan adayı, Ankara, Hacı Bayram, Politika
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