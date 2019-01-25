Özhaseki Şehirlere Karmaşa Getirdiler

Özhaseki Şehirlere karmaşa getirdilerAK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, Solun, bu ülkeye belediyecilik anlamında kargaşanın dışında getirdiği ve verdiği hiçbir şey yok. Binbir türlü sıkıntı getirdiler, şehirlere karmaşa getirdiler dedi.

Özhaseki Şehirlere karmaşa getirdiler



AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, Solun, bu ülkeye belediyecilik anlamında kargaşanın dışında getirdiği ve verdiği hiçbir şey yok. Binbir türlü sıkıntı getirdiler, şehirlere karmaşa getirdiler dedi.



AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Bolu ve Gerede Hemşeri Dernekleri üyeleriyle Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Terörle mücadelede yanlarında sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bulduklarını belirten Özhaseki, Bu vatanın, milletin geleceği yani beka meselesinde inşallah beraber olmaya devam ederiz diye konuştu.



Belediyeciliğin Türkiye'de geç başladığını, bu nedenle çeşitli problemlerin meydana geldiğini kaydeden Özhaseki, şöyle konuştu



1994 öncesinde belli dönemlerde özellikle sol tandanslılar iş başına geldiklerinde 'hizmet' diye bir şey düşünmediler. Kafalarında bir sistem var. Sovyet sosyalist bloka bizi yamamak istiyorlar, işçileri örgütleyip, eylemler yapacaklar sonra da bizler Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler'in bir parçası haline geleceğiz. Dertleri oradaydı. Onun için zaten gecekondular yapılırken bizim Mamak'ımızda, Altındağ'ımızda iki çizgi çizip vatandaşa yardımcı olmadılar. 'Vatandaş bizim dediğimizi yapsın, sonra da biz onlarla başka işler yaparız. Onlar bizim arka bahçemiz olur, eylemde kullanırız'. Tek dertleri buradaydı bunların. Bankamatik memurlarını bunların döneminde gördük. Solun, bu ülkeye belediyecilik anlamında kargaşanın dışında getirdiği ve verdiği hiçbir şey yok. Binbir türlü sıkıntı getirdiler. Şehirlere karmaşa getirdiler. Altyapısız, popülist bir anlayışla yapılan gecekonduları seyredip, menfaat devşirmek gibi bir anlayış içinde oldular.



Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere aynı misyona sahip olanların, 1994'te İstanbul dahil Anadolu'da işbaşına geldiğini kaydeden Özhaseki, böylece hizmet belediyeciliğinin başladığını söyledi.



'REZİL OLDULAR, ŞEHRİ DE REZİL ETTİLER'



Bir şehrin geleceğinin, o şehrin yöneticilerinin ufuklarıyla doğru orantılı olduğunu vurgulayan Mehmet Özhaseki, Popülist söylemlerle gelenleri çok gördük. Büyük büyük konuşarak gelenleri çok gördük. Geçmişte hiçbir başarısı olmadığı halde siyasi havadan dolayı işbaşına gelenleri çok gördük. Sonra rezil oldular, şehri de rezil ettiler, bırakıp gittiler. Kendilerinin rezil olması önemli değil. Bir kişi nihayetinde; ama kocaman şehirleri mahvedip gittiler. Bunu çok gördük dedi.

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