Özhaseki: Şehirlerimiz, Avrupa şehirleriyle yarışır hale geldi - Son Dakika

Özhaseki: Şehirlerimiz, Avrupa şehirleriyle yarışır hale geldi

25.12.2020 15:45
Özhaseki: Şehirlerimiz, Avrupa şehirleriyle yarışır hale geldi, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'deki şehirlerin Avrupa ile yarışır hale geldiğini belirterek, "Avrupa'daki şehirlerle aramızda 100 yıl fark vardı, şimdi ise 15 ve 20 yıl içerisinde yaptığımız hizmetlerle aradaki farkı büyük ölçüde kapattık.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'deki şehirlerin Avrupa ile yarışır hale geldiğini belirterek, "Avrupa'daki şehirlerle aramızda 100 yıl fark vardı, şimdi ise 15 ve 20 yıl içerisinde yaptığımız hizmetlerle aradaki farkı büyük ölçüde kapattık. Artık bizim şehirlerimizde de Avrupa'da gözüken birçok hizmet gözükmeye başladı" dedi.

Çeşitli toplantılar için Niğde'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Özhaseki, gittikleri kentlerde şehirlerin adeta röntgenini çektiklerini kaydetti. Özhaseki, "Arkadaşlarımız, gittikleri illerde seçim öncesinde söylenen ve yapılanları dikkatle izliyorlar. Vatandaş ne düşünüyor, ne söylüyor, onları dikkate alıyoruz. Sonra başta il başkanımız olmak üzere belediyeci arkadaşlarımızla bizdeki bilgileri paylaşıyoruz. Amacımız belediyelerimize faydalı olmak, yardımcı olmak, onların önünü açmak. Eğer onların tıkandıkları yerler varsa nasıl açılacağı konusunda yol göstermek" dedi.

'YURT DIŞINA HER GİTTİĞİMDE HAYIFLANIRDIMTürkiye'de şehirlerin Avrupa ile yarışır hale geldiğini dile getiren Özhaseki, şunları söyledi: "Eskiden yurt dışına her gittiğimde hayıflanırdım, dönüşte moralim bozulurdu, 'Niye bunlar bizde yok' diye. Oradaki şehircilikle bizim şehirciliğimiz arasında dağlar kadar fark vardı. Adeta 100 yıl vardı. Çok şükür, yaptığımız hizmetlerle 15-20 sene içerisinde aradaki farkı büyük ölçüde kapattık. Artık bizim şehirlerimizde de Avrupa'da gözüken birçok hizmet gözükmeye başladı. Şehirlerimizin marka değerleri öne çıkmaya başladı."'GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ ANLAMINDA GÜZEL ADIMLAR ATIYORUZ'Son dönemde de özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği gönül belediyeciliği anlamında da güzel adımlar attıklarını vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti: "Son belediyeler, algı operasyonuyla uğraşırken sosyal medyada kurdukları trollerle hiç iş yapmadıkları halde yapıyormuş gibi hava verirken Allah'a hamdolsun bizim arkadaşlarımız şehirlerde en temel ihtiyaçlardan başlayarak en doğru adımları atıyor ama bu işleri yaparken de tabi ki parti olarak tek şartımız, vatandaşın gönlünü kazanmak. Ne kadar yol yaparsanız yapın, ne kadar park yaparsanız yapın, eğer vatandaşın gönlünü kazanamamışsanız bir teyzemi kırmışsanız, bir amcanın yüzüne gülmemişseniz, selam vermemişseniz, öyle bir belediye başkanı biz istemiyoruz."Konuşmanın ardından Özhaseki, il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla basına kapalı istişare toplantısı yaptı.

Özhaseki daha sonra cuma namazını tarihi Alaaddin Camisi'nde kıldı. Özhaseki namazın ardından, kale bölgesi ve kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Özhaseki, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i makamında ziyaret etti.


Özhaseki: Şehirlerimiz, Avrupa şehirleriyle yarışır hale geldi
Özhaseki: Şehirlerimiz, Avrupa şehirleriyle yarışır hale geldi
Özhaseki: Şehirlerimiz, Avrupa şehirleriyle yarışır hale geldi
Özhaseki: Şehirlerimiz, Avrupa şehirleriyle yarışır hale geldi

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Türkiye, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Özhaseki: Şehirlerimiz, Avrupa şehirleriyle yarışır hale geldi - Son Dakika


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