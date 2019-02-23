Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "Şehirlerimizi Bu Yalancılara Bırakmayacağız"

Özhaseki: "Şehirlerimizi Bu Yalancılara Bırakmayacağız"

23 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Sincan'da Proje tanıtım toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Sincan'da Proje tanıtım toplantısına katıldı.

"Ortada gözüken CHP ile İYİ Parti ortaklığı. Ama arka tarafta HDP'yi almaya çalışıyorlar. Yani Kandil'in siyasi uzantısıyla iş tutmaya çalışıyorlar"

"Ankara'yı da İstanbul'u da İzmir'i de başka güzel şehirlerimizi de bu yalancılara bu kötülere bırakmayacağız. Arkadan PKK destekli adamlara yüz vermeyeceğiz, Allah'ın izniyle"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:23 Kaynak: AA

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