Özhaseki: "Şehirlerimizi Bu Yalancılara Bırakmayacağız"
23 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Sincan'da Proje tanıtım toplantısına katıldı.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
, Sincan
'da Proje tanıtım toplantısına katıldı.
"Ortada gözüken CHP
ile İYİ Parti
ortaklığı. Ama arka tarafta HDP
'yi almaya çalışıyorlar. Yani Kandil
'in siyasi uzantısıyla iş tutmaya çalışıyorlar"
"Ankara'yı da İstanbul
'u da İzmir
'i de başka güzel şehirlerimizi de bu yalancılara bu kötülere bırakmayacağız. Arkadan PKK
destekli adamlara yüz vermeyeceğiz, Allah'ın izniyle"
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:23 Kaynak: AA
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