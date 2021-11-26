ÖZHASEKİ: ŞEHİRLERİN GELECEĞİ, YÖNETİCİLERİN UFKUYLA DOĞRU ORANTILI - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da, 250 konağın açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Şehirlerin gelecekleri o şehirde yaşayan yöneticinin ufuklarıyla doğru orantılı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Afyonkarahisar'da 'Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin ikinci etabında yenilenen 250 konağın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Özhaseki, Anadolu coğrafyasının açık hava müzesi gibi olduğuna dikkat çekti. Özhaseki, "Şehirlerin gelecekleri o şehirde yaşayan yöneticinin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Oradaki yöneticileri; vali, belediye başkanı, il teşkilatı, milletvekillerini, ticaret ve sanayi odasını kastediyorum. Ufuklu insanlarsa şehir için bir hedef koymuşlarsa ve şehre hizmet ediyorlarsa aynı zamanda kendi içlerinde uyum kültürünü hakim kılmışlarsa o şehirlerin önü açık" dedi.

Vali Gökmen Çiçek de Afyonkarahisar'a 'Gizemli Şehir' denildiğini belirterek, "Özellikle 'Yüzüklerin Efendisi' filmi platosu gibi. Kalemizin eteklerinde tarihi konaklarımızı canlandıran proje, bizim için çok değerli" diye konuştu.

'ÜÇÜNCÜ ETABIN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Anıtlar Kurulu tarafından tescilli 320 konak bulunduğunu dile getirdi. Hayatın devam ettiği 110 konağın daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildiğini kaydeden Zeybek, "Bakanımız, 'Kalanların tamamını belediye olarak siz yapın' dedi. Kredi gönderdi, bir kısım da destek oldu. Selçuklulardan kalma tarihi Ulu Camii etrafını ada bazında planlayarak ihaleye çıktık. Sağ olsun arkadaşlarımız ciddi emek sarf etti. İkinci etabı bugün itibarıyla bitirdi. Üçüncü etabın da çalışmaları devam ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından Müftü Sinan Kazancı dua etti. Açılış kurdelesini Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, Başkan Mehmet Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay birlikte kesti. Törene katılanlar daha sonra bölgede tadilatı tamamlanan konakları gezerek, halkla sohbet etti.