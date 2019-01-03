Özhaseki: "Şehrin Hayatına Can Katacağız"
12 dakika önce
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki AK Parti Genel Merkezi'nde projelerini açıkladı.
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki AK Parti Genel Merkezi'nde projelerini açıkladı
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:16 Kaynak: AA
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