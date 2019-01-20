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Özhaseki: "(Sıfır Atık) Bir Taraftan Çevre Kirlenmiyor, Bir Taraftan da Ekonomiye Döngü Olarak Geri...

34 dakika önce

- Kayseri Platformu Kahvaltı Programı Programa katılanlardan görüntüler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Kayseri...

Özhaseki:
- Kayseri Platformu Kahvaltı Programı
Programa katılanlardan görüntüler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Kayseri Platformu Kahvaltı Programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:20 Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, Ankara, Kayseri, Güncel
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