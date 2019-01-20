Özhaseki: "(Sıfır Atık) Bir Taraftan Çevre Kirlenmiyor, Bir Taraftan da Ekonomiye Döngü Olarak Geri...
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- Kayseri Platformu Kahvaltı Programı Programa katılanlardan görüntüler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Kayseri...
- Kayseri
Platformu Kahvaltı Programı
Programa katılanlardan görüntüler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Kayseri Platformu Kahvaltı Programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:20 Kaynak: AA
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