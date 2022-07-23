Özhaseki: "Sizlerin huzuruna çıkarken vazifesini yapmış olmanın huzuruyla çıkıyoruz" - Son Dakika
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Özhaseki: "Sizlerin huzuruna çıkarken vazifesini yapmış olmanın huzuruyla çıkıyoruz"

23.07.2022 19:58
Özhaseki: "Sizlerin huzuruna çıkarken vazifesini yapmış olmanın huzuruyla çıkıyoruz"

Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni Törene katılan vatandaşlar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin konuşması KAYSERİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı...

Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni

Törene katılan vatandaşlar

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin konuşması

KAYSERİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni"nde konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özhaseki: 'Sizlerin huzuruna çıkarken vazifesini yapmış olmanın huzuruyla çıkıyoruz' - Son Dakika

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