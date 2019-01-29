Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "Sizlerin Rızası Olmadan Kolay Kolay İmza Atmam"

Özhaseki: "Sizlerin Rızası Olmadan Kolay Kolay İmza Atmam"

23 dakika önce

- Ulus Hisar Kasrı ve çevresinden detaylar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin gelişi Mehmet Özhaseki'nin davul zurna ile karşılanması Mehmet Özhaseki'nin Seymenleri seyretmesi ve havai fişek gösterileri Mehmet Özhaseki'nin salona...

- Ulus Hisar Kasrı ve çevresinden detaylar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin gelişi
Mehmet Özhaseki'nin davul zurna ile karşılanması
Mehmet Özhaseki'nin Seymenleri seyretmesi ve havai fişek gösterileri
Mehmet Özhaseki'nin salona gelişi ve karşılanması
Ulus İtfaiye Meydanı esnaflarından Turgut Uslu'nun konuşması
Ulus Suluhan esnaflarından İsmail Özdemir'in konuşması
Ulus Anafartalar Çarşısı esnaflarından Hamza Tanrıverdi'nin konuşması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ulus esnafıyla bir araya geldi. Özhaseki, esnafların sorunlarını dinledi, Ankara Büyükehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde Ulus'ta yapılacak projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:24 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Ankara, Ulus, Güncel
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