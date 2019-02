Özhaseki: Su Parasını Zaten Mustafa Tuna Başkan Ucuzlattı (2)

ATO MECLİS TOPLANTISINA KATILDIAK Partili Mehmet Özhaseki Ankara Ticaret Odası 'nın (ATO) Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıda ATO Başkanı Gürsel Baran, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım ve AK Parti Ankara Milletvekili Barış Yılmaz da yer aldı. Programda konuşan Özhaseki, belediye başkanının algı, kriz ve para yönetimini bilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bunu zaman içerisinde çok gördük. Bakanlığım döneminde bir arkadaş geldi, bir Büyükşehir Belediye Başkanı, ona dedim ki, iyilik olsun diye; 'Bu son dönem ne yapmayı düşünüyorsun?'. 'Bilmiyorum ki ağabey, iki tane altgeçit yapsam mı' dedi. Emin olun içime kan damlayacak neredeyse. Adam diyor ki; 'bu seçimde hava olsun diye iki tane altgeçit yapsam mı?' Eyvah, eyvah. Eğer şehrin önceliklerini bilmiyorsa, şehri nereye götüreceğini bilmiyorsa, bir hedefi yoksa ve bu noktada da bir çalıma yapmamışsa, o kocaman şehirlerimize biz zulmediyoruz" dedi.'YAPTIĞINIZ HİÇBİR İŞE YARAMAZ'Özhaseki, şehirlerin doğru planlanmaması halinde vatandaşların Belediye Meclis'i kapısında plan tadilatı için bekleyeceği belirtti. Bundan dolayı neler yapılacağı hususunu başlıklar halinde belirleyerek işe başladıklarını vurgulayan Özhaseki, "Hedefimiz, yol haritamız belli. Önceliklerimizi belirledik, ona göre yola çıktık. Yoksa, 'bu sene seçim geliyor, 2 tane daha altgeçit yapayım' diye yaparsanız, altgeçit yaptığınız yerde bir rahatlama olur, öbür geçitte yeniden tıkanır. Yaptığınız hiçbir işe yaramaz. Kocaman paraları da oraya harcamış olursunuz" diye konuştu.'ANKARA'YI HEP BERABER KONUŞMALIYIZ'Ankara'nın üstü örtülü bir hazine olduğuna dikkat çeken Özhaseki, bu örtünün kaldırılması gerektiğini bildirdi. Her alanda küçük küçük dokunuşlar yapılması gerektiğini belirten Özhaseki, şöyle konuştu:"Bunu yaptığımız zaman başkent oluruz. Her bir alanda baş mıyız, birinci miyiz? Kültürde, turizmde, sanatta, sporda birinci miyiz? Hayır. Şehirler arası rekabetin hızla yaşandığı bir çağdayız. Başkentler arasında devasa bir rekabet var. Eldeki kıt kaynaklardan herkes maksimum pay alabilmek için yarılıyor. Böyle bir ortamda başkent olarak bu yarışta başlarda mıyız? Ortalarda bile değiliz, gerideyiz. Bunu çok net söyleyeyim. Bu alanda yapacağımız çok iş var. Bir araya gelme kültürünü inşa edememişiz, birisinin ağabeylik etmesi lazım. Bunu Ticaret Odası, Sanayi Odası, belediye de yapabilir. Beraber olmalıyız, bu şehri tanımladığımız gibi hedef koyup, nereye götürmek istiyorsak Ankara'yı hep beraber konuşmalıyız. Beraber olmalı, istişare etmeli. Birlikte her zaman rahmet var. Ayrı olduğunuzda çok hoş olmayan işler ortaya çıkar diye düşünüyorum."'ALDIĞINIZ PARTİLİ ADAM ÇALIŞACAK MI?'Mehmet Özhaseki, "Ben yarın belediyeye geliyorum, 10 bin adam alacağım" gibi düşüncenin doğru olmayacağını belirtti. Partilerde listelerin hazırlandığını duyduğunu söyleyen Özhaseki, şunları söyledi:"Hayretle izliyorum ben. Bu nasıl bir şeydir böyle ya? Ankara Büyükşehir Belediyesi 'nin son bütçesine baktım 350 milyon lira civarında bir girişi var her ay. Gideri de 400 milyonun üzerinde. Nasıl olacak şimdi, 10-20 bin kişilerden bahsediyorlar. 20 bin kişi ayda 130-140 milyon lira demek. Ne yapacaksın, faizden para alıp maaş dağıtacaksınız o zaman. Böyle bir mantık var mı ya dünyada? Yatırımı ne zaman yapacaksınız, o da yok. Sonra aldığınız partili adam çalışacak mı? Ben bankamatik işçilerini gördüm. Belediye turizmi, sanayiyi geliştirirse, ticaret erbabının önünü açarsa, kültürde, sanatta projeler ortaya koyarsa, sporda tesisler yaparsa pasta büyür. Buradan herkes dilim dilim alır çocuklarımız da iş bulur."Ankara'ya yurt dışından direkt uçuş sayısının az olmasının bir engel gibi gösterildiğini aktaran Özhaseki, "Aslında sebep sonuç ilişkisi burada biraz çelişkili. Doğrudur, siz değerlerinizi ortaya çıkarın. Emin olun her kim varsa hükümette, Ankara'ya bu gelmek isteyenlerden ötürü direkt uçuşları da bağlayacaklardır. Ama gidip zorlarız, direkt uçuşları da alırız hep beraber ayağa kalkınca" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Toplantıdan görüntü-Mehmet Özhaseki'nin açıklaması-DetayHaber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN/ANKARA,