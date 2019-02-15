Son Dakika Haberleri: Özhaseki: Surda Gedik Açmasınlar İstiyoruz (2)

Özhaseki: Surda Gedik Açmasınlar İstiyoruz (2)

1 saat önce

SEÇİM İRTİBAT MERKEZİNİ AÇTIAK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Kızılcahamam'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Özhaseki: Surda Gedik Açmasınlar İstiyoruz (2), System.String[]
SEÇİM İRTİBAT MERKEZİNİ AÇTI

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı  Mehmet Özhaseki, Kızılcahamam'da esnaf ziyaretinde bulundu. Özhaseki, burada kıldığı cuma namazının ardından Ahmet Demirbaş'ın (70) cenaze törenine katıldı. Cenazenin ardından Özhaseki, cenaze sahiplerine başsağlığı diledi. Özhaseki, daha sonra partisinin seçim irtibat merkezinin açılışını yaptı. Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı konuşmasında kendisini hedef aldığını anımsatarak, "Kılıçdaroğlu orada tuhaf, tuhaf şeyler söylüyor. Bir sürü ardı arkasına yalanları diziyor. Baktım bir sürü yalan söylüyor, hepsini tespit ettim, tek tek not aldım, götürdüm sonra mahkemeye verdim. Zaten, davayı kazandığımız gibi, hamdolsun epeyce de para geldi. O parayı önce garibanlara Kayseri'de sucuk olarak dağıttım, dün de Ankara meydanında, döner olarak dağıttım" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:59 Kaynak: DHA

Politika
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