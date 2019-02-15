Son Dakika Haberleri: Özhaseki: Surda Gedik Açmasınlar İstiyoruz (3)

Özhaseki: Surda Gedik Açmasınlar İstiyoruz (3)

31 dakika önce

ÇAMLIDERE'DE KONUŞTUAK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Çamlıdere'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.

Özhaseki: Surda Gedik Açmasınlar İstiyoruz (3), System.String[]
ÇAMLIDERE'DE KONUŞTU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Çamlıdere'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Burada konuşan Özhaseki, "Arkadaşlar burada bir yazı var. Diyor ki; 'Başkanımızdan köy odası istiyoruz.' İstediğiniz şey büyük olsun. Onda ne var ki, çok daha iyisini yaparız" dedi. 

'BEN SİZİ ZENGİN EDEYİM' DİYE UĞRAŞIYORUM' 

Daha sonra Çamlıdere Belediyesi'ni ziyaret eden Mehmet Özhaseki, kadınların yaptığı yöresel ürünleri inceledi ve tebrik etti. Kadınlara işyeri açmayı teklif eden Özhaseki, "Kaç arkadaş var böyle üretimde? Siz küçük bir maaşa razısınız da, ben sizi zengin edeyim diye uğraşıyorum. Dükkan açayım diye çabalıyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:36 Kaynak: DHA

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