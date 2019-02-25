Özhaseki: 'Süt Veririm, Çay Dağıtırım' Diyorsanız, Allah Yardım Etsin Bu Şehre

Özhaseki: 'Süt veririm, çay dağıtırım' diyorsanız, Allah yardım etsin bu şehre (3)'RABBİM CUMHURİYETİMİZİ DEVAM ETTİRSİN'AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'ni ziyaret etti.

Özhaseki: 'Süt veririm, çay dağıtırım' diyorsanız, Allah yardım etsin bu şehre (3)



'RABBİM CUMHURİYETİMİZİ DEVAM ETTİRSİN'



AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'ni ziyaret etti. Burada emekli astsubaylarla bir araya gelen Özhaseki, 1980'li ve 1990'lı yıllarda ideolojik takıntılı bir belediyecilik anlayışı olduğunu söyledi. Özhaseki, "Göçler karşısında merkezi idarenin ve yerel yönetimlerin hazırlıksız yakalanması, biraz olaylara bakışta ideolojik takıntılı yaklaşmaları, şehirlerimizi perişan etti. Etrafını çepeçevre gecekonduların olduğu ortamlar sardı. Arabesk bir kültür oldu ve nihayetinde şehirlerimiz biraz sağlıksız, kimliksiz yapılar haline geldi. Nihayetinde bin yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz, ciddi medeniyetler kurduk. Selçuklu dönemi en zor dönem idi. Bin bir türlü mücadeleler içerisinde geçen dönemdir. Ama şehircilik açısından baktığınız zaman o silueti gördüğünüzde 'bu Selçuklu medeniyeti' dersiniz. Bir iz vurmuştur, bir imza vardır. Osmanlı dönemi biraz daha zenginlik dönemidir, kendine has kamu binaları olsun, özel sivil mimari eserleri olsun şaheserdir. 'İşte bu Osmanlı' dersiniz. Yüz yıldır Cumhuriyetle yaşıyoruz, Rabbim sonuna kadar huzurla büyüyerek bu Cumhuriyetimizi devam ettirsin. Duamız bu" diye konuştu.



'HEPSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN'



Herkesin doğduğu şehrin farklı olduğunu; ancak herkesin gözünün Ankara'da olduğunun altını çizen Özhaseki, şunları kaydetti:



"Ankara tabii hepimizin gurur kenti Başşehrimiz, gazi kent burası. Gazi Mustafa Kemal'in kenti, bunu hep söylüyorum. Hepimiz değişik şehirlerde doğmuş olabiliriz. Ama buraya geldik. Burası artık bizim vatanımız. Çoluğumuzu çocuğumuzu büyüttüğümüz yer burası, istikbalimizi inşa ettiğimiz yer burası, buraya hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Şimdiye kadar birçok arkadaş gelmiş emek vermiş, isimlerini söylememe gerek yok. Öğrenciliğimde mesela Vedat Dalokay buradaydı, belediye başkanıydı. Daha sonra Karayalçın geldi, Melih Bey geldi. Altınsoy dönemini hatırlarım. Hepsinden Allah razı olsun."



'KAVGADAN YANA ASLA OLMADIM'



Kendisinden önce Kayseri'de CHP'li belediye başkanının olduğunu söyleyen Özhaseki, "Geriye bakarsanız yürüyemezsiniz bile, geriden ders alıp ileriye doğru adımlar atmak önemli. Ben öyle gördüm kamu yaşamımda şimdiye kadar. Benden önce 3 dönem CHP vardı. Belediye başkanımızla da tabii karşılıklı rakip olduk; ama belediyeye geldiğinde emin olun aşağıya kadar gittim karşıladım, misafir ettim, çayını, kahvesini söyledim, arabasına kadar uğurladım. Şimdi rahmetlik oldu. Eğer bir hesabı varsa Allah'a o verecek, ben bilmem öbür tarafı. Ben insan olarak kavgadan yana asla olmadım, olmayacağım da, belediye başkanı olarak da bunu defalarca söyledim. Her gittiğim yerde eski yaptığım belediye başkanlığını da izah etmeye dikkat ettim" dedi.

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