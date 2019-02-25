Son Dakika Haberleri: Özhaseki: 'Süt Veririm, Çay Dağıtırım' Diyorsanız, Allah Yardım Etsin Bu Şehre (4)

Özhaseki: 'Süt Veririm, Çay Dağıtırım' Diyorsanız, Allah Yardım Etsin Bu Şehre (4)

1 saat önce

'BELEDİYE BAŞKANI, HIRSIZLARA HAYATI ZEHİR EDER'AK Partili Özhaseki, Altınpark'ta kuaför ve güzellik merkezi esnafıyla bir araya geldi.

Özhaseki: 'Süt Veririm, Çay Dağıtırım' Diyorsanız, Allah Yardım Etsin Bu Şehre (4), System.String[]
'BELEDİYE BAŞKANI, HIRSIZLARA HAYATI ZEHİR EDER'

AK Partili Özhaseki, Altınpark'ta kuaför ve güzellik merkezi esnafıyla bir araya geldi. Programda konuşan Özhaseki, belediye başkanının bir kesim haricinde kimse ile kavgası olmaması gerektiğini belirterek "Kaba tabirle sağcıyla, solcuyla, ortacıyla filan kavgası olmaz belediye başkanının. Belediye başkanının bir tek kavgası olur, o bütçede gözü olan hırsızlarla. O hırsızlara hayatı zehir eder. Niye? Çünkü o bütçe beytül mal"  dedi.

'RAKİPLERİMDEN BİR ŞEY ÇIKMADI'

En çok üzüldüğü şeyin rakiplerinin proje ortaya koyamaması olduğunu anlatan AK Partili Özhaseki şöyle konuştu:

"Benim gibi herkes kitabını yazar, altına imzayı atar, 5 sene sonra millet karşısına çıkar der ki, 'Arkadaş buraya yazmışsın; ama şunu niye yapmadın' diye hesap sorar. Doğruluk bu, dürüstlük bunu gerektirir. Bekliyorum şimdi. Rakiplere laf atıyorum arada, 'Kitabınızı yazın da görelim, neler vadediyorsunuz Ankara'ya?' Ben millet bahçesini nerede yapacağımı söyledim. Raylı sistemlerde ne yapacağımı söyledim, çocuk köyünü, kültür yolunu anlattım. Gençler için, kadınlar için projeler var. 'Siz ne söylüyorsanız lütfen söyleyin'. Karşıdan çıt yok. İki rakibim daha var oralardan bir şey çıkmadı. Ankara gibi bir büyükşehirde bunları yapmadan, proje ortaya koymadan insanın kendi kabiliyetini, kapasitesini, becerisini ortaya koymadan aday olmaz. Küçücük beldelerde, Anadolu'nun ücra köşelerindeki illerde bile herkes projelerini kitap haline getirip altına imza atıyor vatandaşa bir ahittir bu. 'Ben bunları yapacağım' demektir. Ancak ne yazık ki Ankara'mızda hala böyle bir projeyle karşılaşamadık" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:  

-Özhaseki konuşma

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:57 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Özhaseki: Güvenlik Sağlandığında, Suriyelilerin Yüzde 99'u Gidecek Silah Zoruyla Market Soyan Zanlı Market Çalışanı ile İşbirliği Yaptığını İtiraf Etti

Tanzim Satış Noktalarında Bakliyat Satışı Başlıyor Meteorolojiden Kar Yağışı İçin Yeni Uyarı! Şiddetli Şekilde Yağacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 01:02:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özhaseki: 'Süt Veririm, Çay Dağıtırım' Diyorsanız, Allah Yardım Etsin Bu Şehre (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]