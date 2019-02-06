Son Dakika Haberleri: Özhaseki Taksicilerle Buluştu

Özhaseki Taksicilerle Buluştu

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, başkentteki seçim çalışmaları kapsamında taksicilerle bir araya geldi.

Özhaseki Taksicilerle Buluştu, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, başkentteki seçim çalışmaları kapsamında taksicilerle bir araya geldi.

Özhaseki, Altındağ Kültür Merkezi'nde Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası üyeleriyle yaptığı toplantıda, taksicilerin kamu görevi ifa ettiğine inandığını belirterek, işlerini kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Mehmet Özhaseki, "Sizinle ilgili bir karar alınırken, sizinle oturup istişare etmeden yapmayız. Taksi duraklarını doğru dürüst yerlere yapmak, rahat edeceğiniz mekanlar yapmak bizim işimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Taksilerin şehrin ana merkezine girmesini eleştirenlere seslenen Özhaseki, "Birileri çıkmış diyor ki 'Taksiciler Kızılay'a giriyor.' Modern şehirlerde girmezmiş. Hiç ömründe modern bir şehre gittin mi? Kamu işi yapan, taşıma işi yapan arkadaşlarımın yolcuları götürürken merkeze girmemesi olur mu? Böyle bir şey var mı? Şehir merkezlerini rahatlatmanın yolları vardır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:34 Kaynak: AA

Altındağ, Mehmet Özhaseki, Ankara, Güncel
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