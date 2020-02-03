Özhaseki, Talas'ta müzik okulunu gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özhaseki, Talas'ta müzik okulunu gezdi - Son Dakika

Özhaseki, Talas'ta müzik okulunu gezdi

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Müzik Okulu'nu ziyaret etti.

Özhaseki, Talas'ta müzik okulunu gezdi, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Müzik Okulu'nu ziyaret etti. Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte kursiyerler tarafından hazırlanan mini konseri dinleyen Özhaseki, performanslarından dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.


Talas Belediyesi tarafından Kayseri'ye kazandırılan Talas Sanat Galerisi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Müzik Okulu'nu ziyaret eden ve öğrenciler tarafından çalınan iki türküyü dinleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, kurs öğretmeni Mert Can Kaya'dan da bir türkü söylemesini rica etti.


Bunun üzerine Neşet Ertaş'tan 'Zülüf dökülmüş yüze' türküsünü çalıp söyleyen Mert Can Kaya büyük beğeni topladı.


Daha sonra öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Özhaseki, Yıldız ve Yalçın, çalışmalarında başarılar dileyerek müzik okulundan ayrıldı. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, AK Parti, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
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