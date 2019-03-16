Son Dakika Haberleri: Özhaseki, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde Konuştu

Özhaseki, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde Konuştu

1 saat önce

Özhaseki, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde konuştuANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde konuştu.

Özhaseki, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde Konuştu, System.String[]
Özhaseki, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde konuştu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:31 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Ankara, Politika
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