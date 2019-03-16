Özhaseki, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde Konuştu
1 saat önce
Özhaseki, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde konuştuANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde konuştu.
Özhaseki, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde konuştu
ANKARA - Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:31 Kaynak: İHA
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