Özhaseki: "Yapacağımız Her İşte Bu Şehrin Güzel İnsanlarıyla Ortak Karar Vereceğiz"
1 saat önce
- AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuştu.
- AK Parti Ankara
Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
'nin konuşması ANKARA - AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuştu. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:15 Kaynak: AA
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