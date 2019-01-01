Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "Yapacağımız Her İşte Bu Şehrin Güzel İnsanlarıyla Ortak Karar Vereceğiz"

Özhaseki: "Yapacağımız Her İşte Bu Şehrin Güzel İnsanlarıyla Ortak Karar Vereceğiz"

1 saat önce

- AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuştu.

Özhaseki:
- AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuştu. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:15 Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, Ankara, Güncel
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