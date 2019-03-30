Özhaseki: Yarın Ankara'da Bu Milletin Gönlünden Geçen Olacak

CUMHUR İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Yarın Ankara'da bu milletin gönlünden geçen olacak.

CUMHUR İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Yarın Ankara'da bu milletin gönlünden geçen olacak. Katiller, Pensilvanya'daki hoca kılıklı sapık sevinemeyecek. Millet sevinecek, bayrak, ezan sevdalıları sevinecek inşallah" dedi.



AK Parti'li Mehmet Özhaseki, yarın yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Ankara'nın Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde halkı otobüsten selamladı. Bakan Soylu ve Özhaseki, Yenimahalle Şentepe'de otobüsten inerek kendilerini karşılayan ilçe sakinleriyle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.



'5 YIL BOYUNCA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ'



Yenimahalle'de toplanan kalabalığa seslenen Mehmet Özhaseki, "Yarın da sandıklara gidip asıl görevimizi yapıp, Ankara'da bu milletin gönlünden geçen olacak inşallah. Katiller, Pensilvanya'daki hoca kılıklı sapık sevinemeyecek inşallah. Millet sevinecek, bayrak sevdalıları, ezan sevdalıları sevinecek inşallah. Yarın akşam sandıklardan bu milletin isteği çıkınca 5 yıl boyunca durmadan gece gündüz çalışacağız, size layık olmaya çalışacağız. Bundan endişeniz olmasın. Dualarınızı desteklerinizi bekliyoruz" dedi.



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Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN/ANKARA, -

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