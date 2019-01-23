Son Dakika Haberleri: Özhaseki'ye Sivil Toplum Desteği

Özhaseki'ye Sivil Toplum Desteği

1 saat önce

Başkentte faaliyet gösteren 489 dernek ve 10 federasyon tarafından, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde destekleme kararı alındı.

Özhaseki'ye Sivil Toplum Desteği, System.String[]
Başkentte faaliyet gösteren 489 dernek ve 10 federasyon tarafından, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde destekleme kararı alındı.

Başkentte faaliyet yürüten 489 dernek ve 10 federasyonun başkanları, "Ankara Sivil Toplum Buluşmaları" adı altında Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Çorumlular Federasyonu Başkanı Hayri Çağır, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında gerçekleştirilecek ilk seçim olma özelliği taşıyan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin oldukça önem taşıdığını söyledi.

Federasyon ve dernek başkanları olarak, yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin büyükşehir belediye başkan adaylarını değerlendirdiklerini ifade eden Çağır, şunları kaydetti:

"Mevcut adaylar arasında Sayın Özhaseki'nin en tecrübeli kişi olduğu kanaatine vardık. Özhaseki'nin daha önce yaptığı projeler ortadadır. Türkiye'nin en büyük stadyumu ve kayak tesislerini yapan Özhaseki'nin, bugüne kadar Ankara'ya yapılan hizmet çıtasını daha yükseğe taşıyacağına inancımız tamdır. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. O nedenle, daha yeşil bir Ankara için, çocuklarımız için yarınlarımız için kararımız Mehmet Özhaseki'dir. Bu nedenle 489 dernek ve 10 federasyon olarak gereken desteği vereceğiz."

Özhaseki'ye desteklerini açıklayan sivil toplum örgütleri arasında Çorumlular, Yozgatlılar, Niğdeliler, Erzurumlular, Kırıkkaleliler, Gümüşhaneliler, Ankaralılar ve Çankırılılar federasyonları bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:27 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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