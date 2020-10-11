Özhaseki, Yerel Yönetimler Akademisi'ne katıldı - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu'nun sosyal medya üzerinden düzenlediği "Yerel Yönetimler Akademisi 11" programına katıldı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyeciliğin tarihsel gelişine değinen Özhaseki, modern belediyeciliğin Batı'ya nazaran Türkiye'de geç başladığını, belediye hizmetlerinin daha çok insanların hamiyet ve gayretiyle sürdürüldüğünü anlattı.

Şehirleşmenin önemini vurgulayan Özhaseki, "Şehirlerimizi haliyle insanoğlu yapıyor. Şehirler yaşayan canlı organizmalardır. Bakım istiyor, ihtimam istiyor. Şehirler biraz da insan vücuduna benziyor. Doğar, büyür ve bakılmazsa yıpranır. Şehirler yaşam biçimimizin mimari bir forma dönüşmüş halidir aslında. Şehirlerimizi taş ve topraktan ibaret görmek doğru değil. İnsanların yaşam biçimleri, örf ve adetleri şehirlere yansıyor yani biz kendimizi şehirlere yansıtıyoruz, sonra da şehirler bir süre sonra bizi şekillendiriyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin hazırladığı Yerel Yönetimler Yasa Taslağı hakkında bilgi veren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Taslakta imarla ilgili bölümler var, yetki devirlerini içeren bölümler var, belediye başkanlarının özlük hakları ile ilgili bölümler var. Daha birçok bölüm var. Büyükşehirlerin ilçelerini, merkez ve taşra ilçeleri olarak iki kategoride değerlendiriyoruz. Büyükşehirlerde kırsal ilçeleri güçlendiriyoruz. Mesela 130 kilometre ilerde bir ilçede büyükşehir belediyesi zabıta hizmetlerini, mezarlık ve cenaze hizmetlerini vatandaşa etkili bir şekilde vermesi mümkün değil. Bu gibi hizmetleri bütçeleriyle birlikte ilçelere veriyoruz. Bu hem akla hem de mantığa uygun. Hem de tasarruf açısından önemli. Bunların tamamı bir konsensüs ile çıksın istiyoruz."

Büyükşehir belediyeleri arasında paylar açısından bir dengesizlik olduğunun altını çizen Özhaseki, buna da çözüm bulmaya çalıştıklarını aktardı.

Dengesizlikle ilgili örnek veren Özhaseki, şöyle devam etti:

" Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde kişi başına düşen pay 1150 TL civarı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne düşen payı ise 300 TL civarında. Şimdi Sakarya Büyükşehir Belediyesi her bir vatandaşı için 300 TL alıyor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise 1150 TL alıyor. Bu dengesizliği ve adaletsizliği nasıl düzeltebiliriz bunun üzerine çokça kafa yorduk. Yukarıyı biraz baskılayarak, aşağıyı da yükselterek dengeli bir gelir dağıtım şekline geçmek istiyoruz. Yaklaşık 25 belediye başkanı bu gelir dağılımından memnun değil ama diğerleri memnun. Çünkü yüksek alıyorlar. Belediye başkanlığından gelen birisi olarak uzun bir emek verdik. Yasa taslağında her kesimin görüşünü aldık ."

Program sonunda Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı Doç. Dr. Burak Küntay, şubat ayında tekrar yapacakları Yerel Yönetimler Akademisi programı için Özhaseki'den söz aldı.