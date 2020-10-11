Özhaseki, Yerel Yönetimler Akademisi'ne katıldı - Son Dakika

Özhaseki, Yerel Yönetimler Akademisi'ne katıldı

11.10.2020 13:23
Özhaseki, Yerel Yönetimler Akademisi'ne katıldı, System.String[]

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu'nun sosyal medya üzerinden düzenlediği "Yerel Yönetimler Akademisi 11" programına katıldı.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu'nun sosyal medya üzerinden düzenlediği "Yerel Yönetimler Akademisi 11" programına katıldı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyeciliğin tarihsel gelişine değinen Özhaseki, modern belediyeciliğin Batı'ya nazaran Türkiye'de geç başladığını, belediye hizmetlerinin daha çok insanların hamiyet ve gayretiyle sürdürüldüğünü anlattı.

Şehirleşmenin önemini vurgulayan Özhaseki, "Şehirlerimizi haliyle insanoğlu yapıyor. Şehirler yaşayan canlı organizmalardır. Bakım istiyor, ihtimam istiyor. Şehirler biraz da insan vücuduna benziyor. Doğar, büyür ve bakılmazsa yıpranır. Şehirler yaşam biçimimizin mimari bir forma dönüşmüş halidir aslında. Şehirlerimizi taş ve topraktan ibaret görmek doğru değil. İnsanların yaşam biçimleri, örf ve adetleri şehirlere yansıyor yani biz kendimizi şehirlere yansıtıyoruz, sonra da şehirler bir süre sonra bizi şekillendiriyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin hazırladığı Yerel Yönetimler Yasa Taslağı hakkında bilgi veren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Taslakta imarla ilgili bölümler var, yetki devirlerini içeren bölümler var, belediye başkanlarının özlük hakları ile ilgili bölümler var. Daha birçok bölüm var. Büyükşehirlerin ilçelerini, merkez ve taşra ilçeleri olarak iki kategoride değerlendiriyoruz. Büyükşehirlerde kırsal ilçeleri güçlendiriyoruz. Mesela 130 kilometre ilerde bir ilçede büyükşehir belediyesi zabıta hizmetlerini, mezarlık ve cenaze hizmetlerini vatandaşa etkili bir şekilde vermesi mümkün değil. Bu gibi hizmetleri bütçeleriyle birlikte ilçelere veriyoruz. Bu hem akla hem de mantığa uygun. Hem de tasarruf açısından önemli. Bunların tamamı bir konsensüs ile çıksın istiyoruz."

Büyükşehir belediyeleri arasında paylar açısından bir dengesizlik olduğunun altını çizen Özhaseki, buna da çözüm bulmaya çalıştıklarını aktardı.

Dengesizlikle ilgili örnek veren Özhaseki, şöyle devam etti:

" Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde kişi başına düşen pay 1150 TL civarı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne düşen payı ise 300 TL civarında. Şimdi Sakarya Büyükşehir Belediyesi her bir vatandaşı için 300 TL alıyor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise 1150 TL alıyor. Bu dengesizliği ve adaletsizliği nasıl düzeltebiliriz bunun üzerine çokça kafa yorduk. Yukarıyı biraz baskılayarak, aşağıyı da yükselterek dengeli bir gelir dağıtım şekline geçmek istiyoruz. Yaklaşık 25 belediye başkanı bu gelir dağılımından memnun değil ama diğerleri memnun. Çünkü yüksek alıyorlar. Belediye başkanlığından gelen birisi olarak uzun bir emek verdik. Yasa taslağında her kesimin görüşünü aldık ."

Program sonunda Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı Doç. Dr. Burak Küntay, şubat ayında tekrar yapacakları Yerel Yönetimler Akademisi programı için Özhaseki'den söz aldı.

Bahçeşehir Üniversitesi, Yerel Yönetim, AK Parti, Hükümet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özhaseki, Yerel Yönetimler Akademisi'ne katıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a resti çekti: Devam ederlerse vuracağız Tarım kooperatifinde çalışan 11 kişi, zimmetine 2 milyon 500 bin TL'yi geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı İstanbul'da 12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak Son Dakika! MSB'den ateşkesi ihlal edip sivillere saldıran Ermenistan için önemli çağrı: Uluslararası toplum sesini yükseltmeli Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığından tüyler ürperten sözler: İki genç 'Gel gel, burada şenlik var' dedi İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor
Eylül ayında savunma ve havacılık sanayisinde en fazla ihracat Azerbaycan'a yapıldı Eylül ayında savunma ve havacılık sanayisinde en fazla ihracat Azerbaycan'a yapıldı         
13:23
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız         
11:41
Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor         
09:56
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı         
08:01
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 13:44:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Özhaseki, Yerel Yönetimler Akademisi'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei