Özhaseki Yoğunluk Artışlarını Bitirmemiz Lazım-1

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AB'den Mastercard'a 570 Milyon Euro Para Cezası

Özhaseki, Belediye Başkan Adaylarına Patladı: Ne Bu Saltanat?

Son Dakika! Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var