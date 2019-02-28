Özhaseki: "Zaten İşin Başından Beri Umutluyum Ben"
35 dakika önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, cami dernek başkanları ile bir araya geldi.
- AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, cami dernek başkanları ile bir araya geldi. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:54 Kaynak: AA
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