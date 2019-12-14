Özil ile Arsenal arasında

İngiltere'nin önde gelen futbol kulüplerinden FC Arsenal, Uygurlara yönelik baskıyı gündeme getiren oyuncusu Mesut Özil ile arasına mesafe koyarak, açıklamaların "Özil'in şahsi fikri" olduğunu duyurdu.İngiltere'nin dünyaca ünlü futbol kulübü Arsenal, oyuncusu Mesut Özil'in Uygurların Çin'de yaşadığı baskıyı gündeme getiren paylaşımıyla ilgili bir açıklama yayımladı.



Çin'de çok sayıda destekçisi ve ticari çıkarları bulunan Arsenal kulübü, bu ülkede yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformu Weibo'daki resmi hesabı üzerinden yaptığı Çince açıklamada, "Yayımlanan içerik Özil'in şahsi fikridir" ifadesini kullandı.



Açıklamada ayrıca "Arsenal, bir futbol kulübü olarak siyasete girmeme ilkesine daima bağlı kalmıştır" denildi.



Ancak bazı Çinliler bu açıklamaya rağmen, Özil'in formasını giydiği Arsenal'in maçlarının artık Çin televizyonlarında yayınlanmaması için çağrıda bulundu. Sosyal medya sitesi Weibo'da yapılan paylaşımlarda da çok sayıda Çinli, arkasında Özil'in numarası bulunan Arsenal formasını bir daha giymeyeceğini belirtti.



Mesut Özil'in paylaşımı



Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Cuma günü sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile Çin'in Sincan bölgesindeki Uygurlara destek vermiş ve Müslüman ülkeleri Çin yönetimine karşı seslerini yükseltmedikleri gerekçesiyle eleştirmişti.



İnsan hakları örgütlerine göre 1 milyondan fazla Müslüman Uygur'un zorla kamplarda toplandığı Sincan'la ilgili paylaşımda bulunan Özil, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Kur'anlar yakılıyor. Camiler kapatılıyor. Medreseler yasaklanıyor. Din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelere yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkekler ile evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür."



Birçok Müslüman ülkesinin bu konuda sessiz kalmasına da tepki gösteren 31 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede?" sorusunu gündeme getirmişti.



