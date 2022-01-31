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Özkan: "(Asiye Ateş) Yaraları kapandı, bundan sonra saçlı derisini normale getirmek için müdahalemiz olacak" - Son Dakika

Özkan: "(Asiye Ateş) Yaraları kapandı, bundan sonra saçlı derisini normale getirmek için müdahalemiz olacak"

31.01.2022 14:09

Gaziantep'te iki pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde operasyonlar geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, bir süre evde istirahat için taburcu edildi.

Gaziantep'te iki pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde operasyonlar geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, bir süre evde istirahat için taburcu edildi. (3)

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asiye'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Özkan: (Asiye Ateş) Yaraları kapandı, bundan sonra saçlı derisini normale getirmek için müdahalemiz olacak
Özkan: (Asiye Ateş) Yaraları kapandı, bundan sonra saçlı derisini normale getirmek için müdahalemiz olacak
Özkan: (Asiye Ateş) Yaraları kapandı, bundan sonra saçlı derisini normale getirmek için müdahalemiz olacak

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Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Gaziantep, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özkan: '(Asiye Ateş) Yaraları kapandı, bundan sonra saçlı derisini normale getirmek için müdahalemiz olacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özkan: "(Asiye Ateş) Yaraları kapandı, bundan sonra saçlı derisini normale getirmek için müdahalemiz olacak" - Son Dakika
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