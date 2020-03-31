Son Dakika › Politika › Özkan: 'Çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili Ceza Kanununda var olan düzenlemede... - Son Dakika
Özkan: "Çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili Ceza Kanununda var olan düzenlemede...
7 saat önce
Özkan: "Çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili Ceza Kanununda var olan düzenlemede çok düşük ceza öngörülmektedir.
Özkan: "Çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili Ceza Kanununda var olan düzenlemede çok düşük ceza öngörülmektedir. Bunun tavan ve taban oranını ikişer yıl artırıyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:18 Kaynak: AA
Son Dakika Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı